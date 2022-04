l'associazione contro leucemie, linfomi e mieloma è attiva da 50 anni

Torna la Pasqua solidale dell’Ail, l’associazione italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma attiva da 50 anni.

Un gesto concreto per donare speranza ai malati e sensibilizzare la società sull’importanza della ricerca scientifica. Così le uova di cioccolata dell’Ail sono tornate nelle piazze delle città e anche a Palermo.

Lo slogan di quest’anno e le piazze palermitane

Con lo slogan “Ogni uovo custodisce un sogno, aiutaci a realizzarlo”, è partita oggi la campagna di sensibilizzazione pasquale dell’Ail. Sino al 3 aprile, nelle piazze italiane, sarà possibile acquistare un uovo di cioccolata sostenendo l’associazione con una donazione minima di 12 euro.

Tanti i volontari coinvolti che aspettano chi vorrà donare dalle 9 alle 20, a Palermo in piazza Unità d’Italia, piazza Castelnuovo, piazza Croci, via Magliocco, Viale Strasburgo (angolo via Danimarca), di fronte agli OVS di viale Strasburgo, via Leonardo Da Vinci e di corso Calatafimi.

Per conoscere la piazza più vicina basta collegarsi al sito www.ail.it e cliccare sulla sezione “Manifestazioni”, dove sarà possibile trovare una pagina dedicata proprio alle uova di Pasqua 2022.

Il punto d’ascolto

A piazza Castelnuovo è stato allestito un vero e proprio punto di ascolto. Lo spiega con entusiasmo Maria Francesca Mansueto, psicologa dell’unità operativa di Ematologia del Policlinico di Palermo.

“Siamo qui – dice – per dare il nostro supporto e contributo all’Ail e alle persone che volessero maggiori informazioni sulle nostre attività. Noi curiamo i pazienti ma ci sono anche le loro famiglie da sostenere.

Tante persone magari non sanno a chi rivolgersi o avvertono timore, noi siamo qui per ascoltare tutti, la nostra presenza è molto importante, e il contributo di ognuno fondamentale”.

Sostenere i malati e le famiglie

Gli obiettivi della campagna di sensibilizzazione sono ben spiegati da Laura Di Fiore, volontaria dell’Ail.

“Noi raccogliamo fondi per la ricerca – precisa – ma anche per sostenere i malati e le loro famiglie, garantendo sempre la continuità delle attività che ci vedono impegnati. Donate e aiutate l’associazione, vi aspettiamo numerosi”.

L’importanza della ricerca scientifica

Sul sito dell’Ail si legge: “Dentro un Uovo di Pasqua AIL c’è molto di più di una semplice sorpresa.

C’è il sostegno alla Ricerca e ad oltre 205 studi scientifici ogni anno, il finanziamento di borse studio per giovani ricercatori e di 115 Centri Ematologici in tutta Italia. Ci sono i sogni di migliaia di pazienti che tu puoi aiutarci a realizzare.

Ma per salvare la Ricerca abbiamo bisogno del tuo aiuto: scegliendo le Uova di Pasqua AIL ci aiuterai a sostenere la ricerca scientifica e a portare aiuto a tanti pazienti che oggi, durante la pandemia, hanno ancora più bisogno di te. Se oggi il 70% dei malati affetti da un tumore del sangue guarisce o cronicizza la malattia, è grazie agli oltre 50 anni di lavoro di AIL e al tuo sostegno. Ma c’è ancora molto da fare per costruire il futuro dei pazienti e delle loro famiglie. Continua a stare al nostro fianco per poter dire insieme: #maipiùsognispezzati”.

Tanti testimonial

Sono numerosi i testimonial, personaggi noti, che nel corso degli anni hanno aderito all’iniziativa Uova di Pasqua Ail: è il caso, solo per citarne alcuni, del cantante Francesco Renga, dell’attore Giorgio Tirabassi, dello schermidore Aldo Montano.