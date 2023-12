Pochi però i fondi a disposizione

La promessa di aiuti al settore dell’agrumicoltura ma con le risorse a disposizione, vale a dire ben poche. Il presidente della Regione Renato Schifani annuncia un sostegno alle aziende del settore colpite da una profonda crisi collegata principalmente al clima. Ma il problema è che oramai la Legge di stabilità sta per essere varata, di manovre economiche ne restano ben poche. E lo ammette lo stesso governatore siciliano.

L’incontro con gli addetti ai lavori

Il governo regionale ha incontrato in queste ore alcuni operatori del settore. “Si sta valutando l’adozione di misure straordinarie adeguate – afferma Schifani – per arginare la crisi agrumicola in Sicilia. Crisi dovuta alla carenza di piogge e quindi con produzioni scarse, dal punto di vista quantitativo e qualitativo. Interventi che verranno messi in campo compatibilmente con le limitazioni di finanza pubblica dovute a uno schema di Legge di stabilità ormai in fase di approvazione definitiva all’Ars. Pur tuttavia, non resteremo sordi agli appelli che arrivano soprattutto dalla parte orientale dell’Isola, dove migliaia di famiglie vivono di agrumicoltura”.

I conti con la crisi climatica

Oramai in Sicilia bisogna fare i conti ogni giorno con la crisi climatica, caratterizzata da eventi meteorologici estremi. Ma anche aumento della temperatura globale e grandi mutamenti naturali che penalizzano le produzioni agricole. Di recente è astato organizzato un seminario dalla Cia Sicilia che si è svolto al dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell’università di Catania. Si è parlato di un aumento delle temperature, sommato agli squilibri metereologici. Cosa che ha effetti devastanti sull’agricoltura cambiando la geografia delle colture, ma soprattutto riducendo le produzioni. E le conseguenze sono dirette sia sui redditi degli agricoltori che sulla sicurezza alimentare. Negli ultimi anni, gli eventi estremi sono praticamente raddoppiati. Tra siccità, bombe d’acqua e gelate tardive, con una crescita di cinque volte delle perdite di raccolto di frutta e verdura.

Like this: Like Loading...