sulla piattaforma gofundme

Sono quasi 3mila le persone che hanno già fatto una donazione sulla piattaforma di raccolta fondi GoFundMe, dopo l’appello lanciato da Stefano Scibona per aiutare una giovane donna, di nome Francesca, affetta da una gravissima patologia e che necessita di cure mediche all’estero.

A raccontare la storia di Francesca è lo stesso Scibona che scrive:

“Per chi non ha avuto la fortuna di conoscerla, vi presento Francesca: è una splendida ragazza di 26 anni e come tutte le ragazze della sua età con tanti sogni nel cassetto e tanti progetti da voler realizzare.

Purtroppo però, da 3 lunghissimi anni, combatte contro un tumore cerebrale raro. Nonostante i tre interventi chirurgici, che hanno inevitabilmente segnato il suo fisico e il suo stato d’animo e dopo le tante cure alle quali si è dovuta sottoporre, il tumore è ancora presente e cresce rapidamente.

Francesca però ha tanta voglia di vivere e non vuole arrendersi, non vogliamo farlo!

L’ultima speranza di provare a salvare la vita è procedere con l’intervento in Germania presso una clinica di Hannover (INI) entro i primi giorni di dicembre. Il solo intervento però ha un costo di 80mila euro e a questo bisognerà aggiungere le spese delle cure necessarie.

Sono cifre purtroppo che da soli non possiamo sostenere, per questo abbiamo bisogno del vostro supporto, anche un piccolo gesto che possa aiutare questa iniziativa e salvare Francesca.

Ci auguriamo di lasciarci questo incubo alle spalle. Grazie”.

Francesca sta combattendo tenacemente contro la sua malattia. Sono tante le persone che hanno risposto all’appello di Scibona e che stanno continuando a donare. La giovane spera di poter raggiungere presto la Germania per sottoporsi all’innovativo intervento chirurgico che le potrebbe salvare la vita.

La solidarietà degli utenti della rete non si è fatta attendere e lo si deduce dai commenti all’appello.

Scrive infatti Loredana: “Tesoro mio, piccola guerriera forza, pregherò per te”.

Dello stesso tenore il messaggio di Eliana: “Ti auguro davvero che con una goccia di aiuto come la mia tu possa raggiungere questo obbiettivo”.