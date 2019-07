Lo sport come strumento per abbattere barriere fisiche e culturali. Nuovo appuntamento, al centro commerciale Conca D’Oro, per mostrare che la disabilità non è un limite, ma può essere una risorsa.

Verrà presentata domani la nuova iniziativa del centro commerciale Conca D’Oro denominata “No Limits day” in programma, sabato 6 e domenica 7 luglio, presso la struttura di via Lanza di Scalea.

Due giorni dedicati allo sport per diversamente abili: partite e sfide di go kart, tennis da tavolo, scherma, basket, pesistica, badminton e bocce si alterneranno a momenti di riflessione e di approfondimento. In esposizione anche alcuni esemplari di auto d’epoca dell’associazione V.C.C. Panormus, tra cui un modello adattato per la guida assistita.

L’evento è organizzato in collaborazione con: Cip (Comitato Italiano Paralimpico), Fisdir (Federazione Italiana Sport paralimpici Degli Intellettivo Relazionali), Fis (Federazione Italiana Scherma – Comitato regionale); Fip (Federazione Italiana Pesistica); Fipic (Federazione Italiana Pallacanestro in carrozzina); Fib (Federazione Italiana Bocce); Fiba (Federazione Italiana Badminton); Fisaps (Federazione Italiana Sportiva Automobilismo Patenti Speciali); Associazione Superabile.