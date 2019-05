si continua fino a domenica con incontri, esibizioni e show

Centinaia di palloncini verdi, bianchi e rossi sono stati liberati in cielo per omaggiare il tricolore. A tagliare simbolicamente il nastro è stata, ieri mattina, la campionessa olimpica Valentina Vezzali che ha dato ufficialmente il via alla terza edizione dello Sport Show al centro commerciale Conca D’Oro.

Una folla di fan ha accolto l’atleta plurimedagliata con selfie, foto e richieste di autografi.

“Giornate come questa all’insegna dello sport, organizzate in un centro commerciale, sono fondamentali – ha sottolineato la Vezzali -. La diffusione dello sport in Italia non è ancora come dovrebbe essere. Abbiamo bisogno di un’Italia più sportiva a 360 gradi”.

Si continua oggi e domani con incontri, esibizioni e show.

Ricco il programma della manifestazione: attività subacquee, nuoto paralimpico, scherma, baseball, tiro con l’arco, hockey su prato, wheelchair hockey, volley, parkhour, ginnastica, fitness, mountain bike, basket in carrozzina, spinning, bocce, freccette, sport rotellistici, danza sportive, hoverboard, area bimbi, area benessere, crossfit, pugilato, football, mma, calisthenics, pesistica, arti marziali, braccio di ferro, arrampicata sportiva, percorso salute, golf, scacchi, subbuteo, carambola con i piedi, tennis da tavolo, hockey su tavolo, e sports simulatori.