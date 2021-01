Al Conca d’Oro “Vinci lo shopping”, 700 premi e maxi estrazione di 1.000 euro

04/01/2021

Oltre 700 premi immediati e una maxi estrazione finale di 1.000 euro in buoni shopping. Sono questi i regali che il centro commerciale di Palermo “Conca D’Oro” mette in palio per i suoi clienti. Dopo il successo dello scorso Natale, è stata avviata, nella struttura commerciale di via Lanza di Scalea, la seconda fase del concorso dal titolo “Vinci lo shopping”. L’iniziativa sarà attiva sino al 31 gennaio. Un mese di tempo per tentare la fortuna. Per partecipare a “Vinci lo shopping” basta effettuare una spesa minima complessiva di 10 euro. In base al totale degli scontrini “cumulabili” si ha diritto ad una o più cartoline di gioco da ritirare presso la postazione allestita in piazza Centrale del centro commerciale. Ma non solo. Il concorso dà anche la possibilità di giocare online. Tutti i clienti possessori della “virtual card” del Conca D’Oro, oltre a vincere dei premi immediati, potranno partecipare all’estrazione finale del carnet in buoni shopping del valore di 1.000 euro. Per ottenere la “virtual card” basta registrarsi con il proprio smartphone o tablet accedendo al sito web del Conca d’Oro tramite area dedicata: https://shop.concadorocentrocommerciale.it/virtual-card/. La “virtual card” fa parte di una strategia di trasformazione digitale che il Conca D’Oro ha voluto attivare per rispondere alle sfide della concorrenza dei canali di vendita on line e al periodo di difficoltà che il commercio tradizionale sta vivendo a causa del Covid 19. Per la prima volta in Italia la “virtual card”, collegata al servizio di prenotazione online “click & collect”, permette al cliente di partecipare a raccolte punti e iniziative vantaggiose, oltre a snellire le code fisiche in negozio e a fornire un servizio in più al cliente.

