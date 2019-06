Il concerto al Foro Italico di Palermo il 29 giugno

Anche Unieuro ribadisce il proprio impegno contro il cyberbullismo in occasione del prossimo concerto Radio Italia Live, che si terrà al Foro Italico di Palermo il 29 giugno. L’evento, di cui l’insegna che ha da poco lanciato in Sicilia 12 nuovi punti vendita è Gold Partner, sarà l’opportunità per far conoscere al grande pubblico del capoluogo il progetto di responsabilità sociale d’impresa #cuoriconnessi, che di recente ha già vissuto i momenti d’incontro con le scuole nelle città di Palermo e Catania.

Luca Pagliari, giornalista e storyteller, segue il tour che a oggi ha già favorito l’incontro con circa 40 mila studenti di tutta Italia e durante il concerto salirà sul palco per far conoscere l’iniziativa al pubblico di Radio Italia. Sarà presente in video il Direttore Marketing di Unieuro Marco Titi, che racconterà le ragioni che hanno portato l’azienda a realizzare il progetto.

“Unieuro ribadisce anche in Sicilia la propria responsabilità di impresa con il sostegno a #cuoriconnessi – dichiara Marco Titi -, un progetto, sviluppato in collaborazione con Polizia di Stato, in cui crediamo già da tre anni e che ci ha fatto incontrare quasi 4mila studenti in tutta Italia. Il concerto di Radio Italia di Palermo, l’evento più atteso in Sicilia, è per noi un palcoscenico importante per dare ancora più visibilità a questa tematica e confermare il nostro impegno a informare e sensibilizzare quanti più ragazzi possibili su questo fenomeno terribile”.

Per vivere in modo ancora più coinvolgente il momento più importante dell’estate siciliana, Unieuro mette in palio 100 premi. Sabato 22 e domenica 23 giugno, facendo acquisti nei cinque punti vendita palermitani dell’insegna, sarà possibile vincere 2 pass esclusivi per il Vip Ring, l’area riservata del concerto. Basterà un acquisto di qualsiasi importo utilizzando la carta fedeltà Unieuro Club per partecipare al concorso instant win.