La gara venerdì 26 luglio

C’è grande fermento a Castelbuono per il Giro podistico Internazionale in programma venerdì 26 luglio. Nel tardo pomeriggio di venerdì partirà la 94° edizione della kermesse sportiva. Quest’anno sarà presente una start list che promette spettacolo e pathos. I favoriti sono da una parte il ruandese Felicien Muhitira e l’atleta del Burundi Onesphore Nzikwinkunda, che ha vinto rispettivamente nel 2016 e lo scorso anno. Nutrita anche quest’anno la pattuglia siciliana con l’altofontino Alessio Terrasi, Giorgio Scialabba e Vincenzo Agnello e ancora i due giovani talenti Salvatore Laudicina e Filippo Russo, S

Durante la manifestazione saranno premiati i cronisti Nino Randazzo e Imo Muller, come vincitori del premio giornalistico Ypsigro, giunto quest’anno alla sua dodicesima edizione.

Il premio dedicato a Cristiana Matano, invece, quest’anno sarà assegnato al giornalista e anchorman Salvo La Rosa, volto noto della tv. La consegna dei premi avverrà giovedì 25 luglio, nel corso della cerimonia di presentazione dei top runner, prevista in piazza Margherita, a partire dalle ore 21.

Con la consegna delle cittadinanze onorarie, si è alzato ufficialmente, ieri pomeriggio, il sipario della 94a edizione del “Giro podistico Internazionale di Castelbuono”. Nel corso della seduta del consiglio comunale, che si è tenuta nell’aula del Palazzo Comunale di via Sant’Anna, il primo cittadino Mario Cicero ha assegnato cinque cittadinanze onorarie ai giornalisti Franco Bragagna, Filippo Mulè, Roberto Gueli, Paolo Mutton e Franco Fava.

Ad impreziosire la 94° edizione del Giro podistico Internazionale di Castelbuono ci saranno anche trentacinque atleti con disabilità intellettiva relazionale, in rappresentanza della FISDIR Sicilia che effettueranno un giro del percorso e successivamente si uniranno allo staff organizzativo, per offrire un importante contributo. I ragazzi, che fanno parte di alcune società siciliane di atletica, arriveranno da Partinico, Siracusa, Vittoria e Ravanusa, in rappresentanza di quattro province siciliane.