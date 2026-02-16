L’Associazione Culturale Labe Laboratorio espressivo di Palermo, darà il via, martedì 10 marzo 2026, ad un laboratorio teatrale di I livello per adulti.

Si tratta di un percorso della durata di tre mesi, con un incontro settimanale in ore serali, ogni martedì dalle 20.30 alle 22.30, più un periodo di prove per una performance teatrale finale.

Il laboratorio si rivolge anche a chi non ha mai avuto esperienza e vuole mettersi in gioco con le infinite possibilità che il teatro può donare.

Verranno affrontate le principali tecniche dell’arte scenica come: la voce, la dizione, la grammatica di palcoscenico e l’improvvisazione teatrale.

Il percorso non offre solo tecnica, ma un lavoro con le persone, i loro sogni, le loro emozioni.

Iscrizioni entro giovedì 5 marzo.

Posti limitati.

Per ulteriori informazioni scrivere a: labeculturale@gmail.com

Luogo: associazione culturale labe laboratorio espressivo , via Mario Vaccaro , 6, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Workshop

Ora: 20:30

