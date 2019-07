il progetto "coste sicure"

Trascorrere una giornata al mare in totale sicurezza, sapendo che in caso di necessità, si potrà ricorrere all’aiuto di coraggiosi e valorosi amici a 4 zampe.

Ci saranno cani salvataggio a Mondello . Un’iniziativa di grande successo già proposta in passato e che torna anche quest’anno.

La ACS-Associazione Cani Salvataggio, con il patrocinio del Comune di Palermo, in collaborazione con la Capitaneria di porto-Guardia Costiera, con i circoli Roggero di Lauria, Clubino del Mare ed Albaria, per tutti i fine settimana di luglio e di agosto, darà il via al progetto “Coste sicure”, realizzato con l’ausilio di 15 Unità Cinofile di salvataggio e di una moto d’acqua.

I cani bagnino, perfettamente addestrati allo scopo, sono 15 splendidi labrador e golden. Tra loro anche “Otto”, il labrador nero, protagonista di diversi interventi di salvataggio, che si è meritato la qualifica di “cane eroe” della città di Palermo e la tessera preziosa del mosaico di Palermo.

Sulla spiaggia ci sarà personale altamente specializzato nel soccorso e sicurezza in mare. Predisposta anche una moto d’acqua di salvataggio con barella di soccorso, ossigeno e defibrillatore. Il controllo costiero sarà coordinato dalla Capitaneria di Porto.