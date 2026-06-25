Prosegue il percorso di “Songs I Love… that you’ll love too”, l’appuntamento del PunkFunk (via Napoli 8/10, Palermo) dedicato alle canzoni che raccontano identità, influenze e traiettorie personali. Domenica 28 giugno, come sempre alle ore 19, il protagonista sarà Buzzy Lao – musicista, produttore e fotografo palermitano.

Il format si propone non come un dj set e neanche come un concerto, ma come un viaggio musicale in forma di racconto condiviso. La sala del PunkFunk Sidekick diventa uno spazio di ascolto che, di volta in volta, accoglie artisti e protagonisti della scena culturale e alternativa che vengono invitati a selezionare i brani che più li hanno formati, ispirati e accompagnati. Ogni appuntamento esplora universi sonori personali, connessioni, memorie e riferimenti.





Per questa occasione, Buzzy Lao porterà una listening session costruita attorno ai dischi che hanno segnato i suoi ultimi anni di ricerca artistica. Un percorso che parte dagli ascolti che hanno contribuito alla nascita di Black Karma (Bunya Records, 2024) e arriva fino alle suggestioni che attraversano il recente doppio progetto Live! + Zine, attraversando afrobeat, desert blues, funk, soul e sonorità mediterranee. Si muoverà tra Africa, Mediterraneo ed Europa, esplorando le radici sonore, le influenze e le connessioni che hanno dato forma al suo linguaggio artistico. Un percorso in cui tradizione e contemporaneità si intrecciano continuamente, restituendo una geografia emotiva e culturale che riflette il suo stesso cammino.





La musica di Buzzy Lao, all’anagrafe Alberto Salerno, nasce dall’incontro tra viaggi, esperienze e immersioni nelle culture musicali dell’Africa occidentale e del Mediterraneo, costruendo un immaginario sonoro che mescola groove ancestrali e tensione contemporanea. Nel 2024 ha pubblicato Black Karma, prodotto dal francese Florian Monchatre, già collaboratore di artisti come Fatoumata Diawara, Blick Bassy e Tinariwen. Parallelamente, la sua ricerca si sviluppa anche attraverso la fotografia, linguaggio che accompagna e amplia il suo percorso musicale.

L’appuntamento di domenica 28 giugno al PunkFunk creerà nuove occasioni di ascolto autentico, intimo e condiviso, in cui la musica diventa strumento di connessione.

Luogo: PunkFunk, Via Napoli, 8/10, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 19:00

Prezzo: 0.00

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