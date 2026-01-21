“Una poltrona per divertirsi”, la Stagione del teatro Sant’Eugenio – Direzione artistica Pupella, di piazza Europa 39/41 a Palermo, prosegue con una divertentissima commedia che vedrà protagonista la Compagnia Trio & Ritrio con Valentino Pizzuto che, sabato 24 e domenica 25 gennaio, e poi, sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio, porteranno in scena “La maledizione del Conte”. Lo spettacolo nei giorni di sabato è in programma alle ore 21, mentre la domenica alle 17.45.

La maledizione del Conte è una commedia scritta da Gino De Blasio, che sarà in scena con Roberto Patinella, Claudia Buffa, Valentino Pizzuto, e Giovanna Siracusa.





Al conte Dracula rimane pochissimo tempo per trovare una vergine e, con l’aiuto del suo fidato servo e della sua cameriera, si imbatterà in una improbabile vittima.

Lo spettacolo, ricco di gag e colpi di scena racconterà la storia del famoso vampiro in maniera diversa, ma sicuramente divertente.

Biglietti: intero €16 – ridotto €14.

Info e prenotazioni: 091.6710494. Ulteriori info e biglietti on line su:www.teatr osanteugenio.it

Luogo: Teatro Sant’Eugenio, Piazza Europa, 39/41, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 21:00

Artista: Compagnia Trio e Ritrio

Prezzo: 16.00

