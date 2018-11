uno spettacolo divertente e coinvolgente

Un vecchio detto recita: “Squadra che vince non si cambia” e, visto il successo che lo scorso anno ha riscosso lo spettacolo “Che piacere aver… la rivista”, il bravo Giovanni Nanfa ha fatto bene a riconfermare i componenti di quel piacevole show, ovvero , le “Serio Sisters”, i ”D’Amore Brothers” ed il giovane fantasista Manfredi Di Liberto che hanno divertito i numerosi spettatori con “Rido o son desto?”Ad apertura di sipario, sulle note di What A Wonderful World, cantata da Louis Armstrong, Manfredi Di Liberto proietta una serie di ottimi effetti luce; poco dopo, ecco arrivare le Serio Sisters e i D’Amore Brothers, al secolo Francesca e Agata Serio e Carlo e Ciccio D’Amore, che animano una serie di spassosi sketch e, in uno in particolare, evidenziano che nelle scuole, oltre al materiale didattico, manca di tutto e gli alunni sono costretti a procurarselo, specialmente la carta igienica… ciò a dimostrazione che le condizioni (ahinoi) delle scuole di oggi fanno caca…! Seguono, quindi, una serie di giochi di parole e battute su certi politici affaristi, definiti “ladri, ladroni e… latrine!”

Divertente la scenetta che vede un viaggiatore (Manfredi Di Liberto) alle prese con un guasto al metaldetector che non gli permette di prendere l’aereo. Dopo alcune esibizioni canore e parodie di tutti i componenti che indossano delle maschere riproducenti le facce di Salvini e Di Maio (Siamo la coppia più bella del mondo), di Berlusconi (Con tutte le ragazze sono tremendo), il presidente Mattarella, Matteo Renzi e Giorgia Meloni, ancora Manfredi Di Liberto, stavolta “prigioniero” in una cabina per fototessera… impazzita, seguito dalle Serio Sisters e dai D’Amore Brothers che eseguono “Buonasera, buonasera”, “Dadaumpa” e “La notte è piccola”.

Interessanti le ombre cinesi, modernizzate dal bravo Di Liberto che riproduce, oltre, le immagini di cani, gatti, elefanti, anche cammelli in movimento e persino le ombre di Pippo Baudo, Louis Armstrong con l’immancabile tromba, un cowboy, Pavarotti, l’extra-terrestre E.T. e due fidanzatini che si baciano!

Il divertente show si conclude sulle celebri note “Donne, donne, eterni Dei” e “Tace il labbro”, tratte da “La Vedova Allegra”, accompagnati da fragorosi applausi dei numerosi spettatori che con entusiasmo hanno seguito il divertente show,con l’ accompagnamento al piano dell’immancabile Maestro Nicola Vitale. Una considerazione finale: anni fa abbiamo avuto il piacere di conoscere ed apprezzare le “Serio Sisters” per le loro performance in stile swing/vintage che hanno ripreso il repertorio del Trio Lescano ed oggi le scopriamo anche eccellenti attrici che, con disinvoltura, riescono ad interpretare vari ruoli (un particolare “bravo”, in tal senso, a Giovanni Nanfa che è riuscito anche nel ruolo di vero e proprio talent scout!).