Prende il via la campagna per la diffusione del messaggio “Sei vittima di violenza o stalking? Non sei sola chiama il 1522”. Il messaggio si troverà in nove pensiline rosse in ognuna delle circoscrizioni di Palermo oltre che in quella del capolinea in piazza Giovanni Paolo II. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla volontà dell’amministrazione comunale e dell’Amat che, ognuno per la propria parte di competenza, intendono contrastare il fenomeno della violenza sulle donne e, al contempo, onorare la memoria di tutte le vittime.

L’inaugurazione domani alla presenza dell’assessore alla politiche sociali, Rosi Pennino, e della vice presidente di Amat Spa, Alessandra Sinatra. Il progetto delle pensiline di fermata dipinte di rosso 1522, presentato al Comune di Palermo e ad Amat Spa da Emilio Corrao, ideatore della prima area dedicata al valore delle donne contro ogni forma di violenza realizzata in via autonomia siciliana all’ingresso con via D’Amelio, e da Daniela Ferrara, presidente del club Zonta Palermo Zyz, prevede che le pensiline rosse 1522 saranno completate, con le storie di donne di valore palermitane che si sono distinte nella vita pubblica politica, culturale e sociale della città.

