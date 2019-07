A Campofelice di Roccella vanno in scena 4 serate di musica per la rassegna “Campofelice free music 2019” a cura dell’associazione culturale G.P.S. OPRA

In ognuna delle 4 serate (19, 21 luglio e 19, 21 agosto 2019) sarà presentato un concerto eseguito da una formazione di 4/5 musicisti e cantanti di fama internazionale sotto la direzione artistica di Giacomo Scognamillo.

Le formazioni che prenderanno parte a quest’evento saranno le seguenti: 19 luglio: Riccardo Randisi trio – “Broadway 2.0” – feat Kate Worker & Tony Piscopo; 21 luglio: Anna Bonomolo 4et – “Jazz’n progress”; 19 agosto: Flora Faja 4et – “Free age” – feat. Roberta Sava; 21 agosto: Giacomo Tantillo 4et – “Water trumpet”

Tutte le serate, presentate dallo stesso Giacomo Scognamillo, affiancato da Luciana Cusimano, saranno dedicate a grandi Musicisti del passato (Enzo Randisi, Angelo Faja, Pippo Luca, Maurizio Norrito, ecc.) che, in qualche modo, hanno “legami” con gli Artisti partecipanti. I concerti si svolgeranno nella piazza Garibaldi di Campofelice di Roccella ed avranno inizio alle ora 21:30. Certi di un Vs. gentile d’interesse l’occasione ci è gradita per porgere il nostro più distinto