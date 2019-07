Da oggi fino a mercoledì per tutta Cefalù un’atmosfera fiabesca e circense con tante esibizioni di acrobati, band itineranti, attori e giocolieri

Cefalù immersa in un’atmosfera fiabesca e circense, nel segno del visionario Fellini, tra drappi colorati, danze magnetiche e giochi di luci, che generano impagabile allegria. Tutto questo è il Cefalù Buskers Festival, in programma da oggi fino al 24 luglio, nella cittadina marinara in provincia di Palermo, che si prepara ad accogliere migliaia di visitatori, curiosi e turisti.

Dalla piazza Duomo, al Bastione di Capo Marchiafava; dal molo, a piazza Purgatorio; fino alla Villa Comunale: saranno 7 le postazioni nel centro storico, in cui giocolieri, cantastorie e acrobati “diffonderanno poesia”.

Un progetto molto ambizioso che punta a rendere Cefalù per tre giorni un teatro a cielo aperto, grazie alla prestigiosa direzione artistica di Mario Barnaba, membro dell’associazione Kiklos e uno dei direttori artistici del Valdemone Festival.

“Si tratta di una prima edizione – dichiara Mario Barnaba – unica nel suo genere e molto ricca di appuntamenti, che metteranno al centro dell’attenzione il ruolo dell’artista. Con il Cefalù Buskers Festival, abbiamo voluto dare priorità a performer siciliani, ma non mancheranno le collaborazioni internazionali: saranno protagonisti, infatti, i ‘Fratelli la strada’, la cui formazione è composta da un siciliano e una catalana, ma si esibiranno anche i calabri ‘Fuoco&Clownerie’. Il punto forte di questo festival sta nel climax, il connubio tra i luoghi storici e naturalistici di uno dei borghi più belli d’Italia, con le performance, che renderà tutto magico”.

Proprio in linea con le precedenti edizioni del cartellone di eventi, anche questa estate cefaludense, è dedicata a un pubblico trasversale di grandi e piccini, che verranno ammaliati dalla musica, gli odori della cera e da tutta l’atmosfera tipicamente circense.

E poi ancora si spazierà dalla bravura tecnica dei giovanissimi acrobati “Red one duo”, che volteggeranno al molo, passando alla band itinerante, che suonerà per tutta la città, fino a giochi di fuoco poetici.

Grande chicca di questa edizione sarà lo “Spazio off”: un palcoscenico alternativo, creato per accontentare le tantissime richieste di partecipazione, dove si distingueranno un duo, tutto al femminile, che fonde musica tradizionale e folk, un’artista circense argentina e un gruppo rockabilly. Questi artisti faranno “busking”: una scelta spontanea di esibirsi passando il cappello tra loro, come simbolo per scandire i momenti delle le varie performance.

Ma non è finita qui, perché anche i più piccini saranno coinvolti attivamente in questa tre giorni di arte, musica e spettacoli, con dei laboratori creativi che si svolgeranno oggi e mercoledì, dalle 18,30 alle 19,30 alla Villa Comunale. Questa sera la libreria “Dudy” di Palermo affiderà a un interprete la lettura animata di alcune fiabe, mentre mercoledì si svolgerà un laboratorio di iniziazione al circo, dove i bambini potranno toccare con mano tutte le attività circensi dalla prova di equilibrio a quella di giocoleria.