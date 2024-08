Il meglio della Sicilia concentrato in sei giorni di festa. Torna il “Ciavuri e Sapuri Fest” un palcoscenico a cielo aperto che celebra la ricchezza e la tradizione siciliana. Dal 3 all’8 settembre, la quinta edizione del festival, organizzata dalla Cna Palermo, promette sei giorni di festa, cultura e sapori, con un villaggio espositivo che riunirà cinquanta aziende agroalimentari e artigiane dell’isola.

“Sul lungomare di Mondello, da Valdesi fino al Charleston, saranno dislocate numerose aree espositive che creeranno il villaggio – dichiara Pippo Glorioso, segretario di Cna Palermo – per scoprire più di cinquanta attività produttive che arricchiscono la nostra terra. Di fronte al Charleston sarà allestito un grande palco dove si terranno i concerti, e un’area sarà interamente dedicata ai talk tematici”.







Degustazioni e musica dal vivo con grandi artisti

Nel corso di sei giorni, i visitatori avranno l’opportunità di scoprire e degustare una vasta gamma di prodotti tipici siciliani: dai vini pregiati agli oli extravergini d’oliva, dai formaggi artigianali ai dolci tradizionali, dalle conserve ai distillati, dalle birre allo street food, e anche le maestranze degli artigiani dell’Isola. La musica sarà un’altra grande protagonista del festival con concerti dal vivo tutti gratuiti e una line up con nomi tra i più importanti della musica italiana che spazieranno tra vari generi musicali, per accontentare giovani e meno giovani: ad aprire la manifestazione, condotta ogni sera da Sonia Hamza, martedì 3 ci sarà il concerto di Alex Britti, mercoledì 4 Alan Sorrenti trio preceduto dai Groovepackers, giovedì 5 sarà la volta dei Swingrowers e i The Sweet Life Society, venerdì 6 Kid Gamma più Gravità, sabato 7 si balla con il PopShock e domenica 8 settembre gran finale con Max Gazzè in “Musicae Loci 2024”, il viaggio live tra connessioni popolari e orchestre locali.

Attività pomeridiane

Inoltre, “Ciavuri e Sapuri” offrirà anche momenti di sport e attività all’aperto, dal pomeriggio alla sera si disputeranno tornei di beach volley sulla spiaggia organizzati da Asd Gala Sport Academy, coinvolgendo le famiglie e i giovani in un’esperienza di divertimento e benessere. Ogni sera inoltre, prima dei concerti, in un’area dedicata, saranno organizzati dei talk tematici dove verranno affrontati diversi argomenti di attualità con esperti del settore, uomini e donne delle istituzioni e politici, ma anche artisti del mondo dello spettacolo, della cultura e giornalisti.

Like this: Like Loading...