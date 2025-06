A partire dal 5 giugno, al PunkFunk di Palermo non sarà più semplicemente giovedì, ma “GIOVEDISKO!“. Questo nuovo appuntamento settimanale del Record Shop & Music Bar di via Napoli 10 porterà in console una turnazione di dj, che spazieranno di volta in volta tra tutti i generi musicali, a partire dalle 20 e fino a mezzanotte.

GIOVEDISKO! comincia con la data del 5 giugno, insieme a Sergio Cataldi e Marco Gioè, che selezioneranno in vinile il meglio del panorama Rockabilly, Rhythm ‘n’ Blues e Northern Soul. Saranno loro a dare il via a una serie di appuntamenti molto speciali, da scoprire settimana dopo settimana, un GIOVEDISKO! dopo l’altro. L’ingresso è gratuito.





Luogo: PunkFunk Record Shop e Music Bar, Via Napoli, 10, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 20:00

