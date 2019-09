Al via questa sera “I Love Monreale“, l’evento di moda, musica e spettacolo giunto alla sua terza edizione. La novità di quest’anno è l’elezione di “Mister Monreale 2019”.

Monreale si trasformerà in una vera e propria passerella di moda sulla quale, graditissima sorpresa, sfileranno gli stilisti internazionali Jariel, Tufano e Cirillo. I loro abiti verranno “portati” con la grazia e l’eleganza che meritano dai concorrenti, aspiranti miss e mister Monreale, pronti a dimostrare quanto servirà a far loro conquistare la corona o una delle fasce in palio (10 per le miss). Una quarantina le ragazze, di età tra i 14 e i 23 anni, e i ragazzi, di età tra i 15 e i 25 anni, selezionati tra più di 300 presenti al casting. La kermesse si svilupperà su due giorni.

Stasera si terrà la semifinale, con inizio alle 20,00 in piazza Vittorio Emanuele, e sarà caratterizzata principalmente dalle sfilate che daranno modo alla giuria di conoscere i concorrenti e di ammirare i brand e partner che aderiscono all’evento.

Ci saranno, però, anche “I 4 Giusti” direttamente da Sicilia Cabaret, ospiti affezionati di “I Love Monreale”, pronti a infuocare la piazza con le loro battute e i tanti siparietti comici che li contraddistinguono.

Alle 20,00 di sabato 21, la finalissima, in piazzetta Vaglica e su corso Pietro Novelli. Qui verranno piazzati per l’occasione 240 metri di tappeti persiani.

A dare ritmo alla serata saranno tanti momenti, come quello live con Deborah Serina e le Rose D’Oriente. Non mancheranno, ancora una volta, gli stilisti internazionali Jariel, Tufano e Cirillo che, come durante la semifinale, porteranno il loro respiro d’oltreoceano anche nella splendida Monreale.

A presentare entrambe le serate saranno Angelo Palermo e Sofia Badalamenti.