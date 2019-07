Incontri per imprenditori a Palermo, Agrigento e Catania

Parte in Sicilia l’iniziativa di Consip “Sportelli in Rete” per attivare sul territorio sportelli informativi per agevolare l’accesso delle micro, piccole e medie imprese alla piattaforma di e-procurement di Consip che consente di partecipare ad accordi quadro, convenzioni, gare e forniture di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. Consip che mette a disposizione Sportelli informativi per agevolare l’accesso delle micro, piccole e medie imprese (mPMI) della Sicilia alla piattaforma di e-procurement di Consip, che consente di partecipare ad accordi quadro, convenzioni, gare e forniture di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione.

A Palermo, sono stati effettuati acquisti sul Mercato Elettronico della PA (Mepa) per oltre 80 milioni di euro, il numero più alto a livello provinciale, seguita da Catania con più di 62 milioni di euro di acquisti e Messina con quasi 41 milioni di euro. Quarta Trapani con 24 milioni di euro e Siracusa con più di 21 milioni di euro, seguita da Agrigento con oltre 12 milioni di euro, Caltanissetta che supera i 10 milioni di euro, Enna con 9 milioni di euro e fanalino di coda Ragusa con 7 milioni di euro di acquisti effettuati sul Mepa.

Consip ha avviato un incontro formativo con il personale delle associazioni di categoria della Sicilia, incaricati di trasferire alle imprese del territorio il know-how per l’utilizzo degli strumenti informatici del Mercato Elettronico della PA, in particolare del portale Acquisti in Rete. Le tappe siciliane sono in programma 3 luglio a Palermo, il 4 luglio ad Agrigento e il 5 luglio a Catania, nelle rispettive sedi della Camera di Commercio locale.

Nel 2018 il numero degli utenti abilitati, tra amministrazioni pubbliche e imprese, all’uso del portale Acquisti in Rete è salito, a livello nazionale, a 241 mila unità (+38% rispetto al 2016). In Sicilia le transazioni effettuate nell’anno dalle amministrazioni locali sono state oltre 40 mila, per un valore pari a 579 milioni di euro con 8.982 utenti abilitati, di cui 8.235 fornitori e 747 amministrazioni del territorio. Con specifico riguardo al Mepa, nel 2018 il valore dei contratti conclusi dalle amministrazioni della Sicilia attraverso questo strumento è stato pari a 268 milioni di euro, di cui il 64% con fornitori locali. Nello stesso periodo, questi ultimi hanno venduto beni e servizi per un totale di 208 milioni di euro, di cui il 18% con amministrazioni fuori regione.