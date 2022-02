In Sicilia il primo Master di Fashion & Luxury Management alla Lumsa

17/02/2022

Si amplia l’offerta LUMSA a Palermo con un master per diventare manager della moda e del lusso e una partnership con industriali e con il distretto riconosciuto dalla Regione siciliana. E’ al via in Sicilia il primo Master di Fashion & Luxury Management nella sede di Palermo della LUMSA in partnership con IESED (Istituto Europeo Studi Economici e Direzionali) con il patrocinio di Sicindustria Palermo e di Confcommercio e Federmoda Palermo. Il corso che forma manager della moda Il corso permetterà di ottenere il titolo di Master di I Livello a chi lo completa e intende formare figure professionali manageriali che conoscano le dinamiche del mondo della moda e del lusso, della produzione artigianale e della gestione d’impresa. Gli studenti, inoltre, in un’ottica di relazione con il territorio, potranno fare tirocini nelle aziende del fashion & luxury convenzionate incluse comprese quelle di Mithos Fashion District, una rete di 62 aziende siciliane riconosciuto come distretto dalla Regione Siciliana. La frequenza anche da remoto Grazie alla partnership LUMSA-IESED sarà consentito l’accesso al Master anche a coloro i quali provengono da scuole di moda che non hanno un titolo accademico equipollente alla Laurea ottenendo in questo caso il titolo di Executive Master IESED – LUMSA (titolo che non prevede rilascio di CFU). Sarà possibile frequentare il Master da Palermo ma anche in remoto dalla sede LUMSA di Roma. Necessario formare figure leader e manageriali Il Master è stato preparato da Pietro Virgadamo, docente alla LUMSA, e Vincenzo Criscuoli, avvocato cassazionista. “Per affrontare le sfide del mercato, anche nel mondo del fashion & luxury”, spiega Virgadamo, “è necessario formare figure leader e manageriali che ne conoscano le logiche, la struttura della filiera e le principali dinamiche produttive, distributive e di comunicazione al fine di permettere loro di poter esprimere al meglio lo spirito imprenditoriale e le capacità di gestione aziendale grazie all’acquisizione di strategie di management adeguate al settore con un’attenzione al consumatore e alla produzione sostenibile”. Le nuove frontiere della moda “Il Master partendo dallo studio delle dinamiche economiche e manageriali sottese alla creazione del prodotto, alle strategie di marketing, distributive e pubblicitarie, evidenzia le analisi strategiche di un brand di successo, riservando una particolare attenzione a tutti gli aspetti del fashion & luxury management”, aggiunge Criscuoli, “dalla sostenibilità della produzione alle nuove tendenze del settore, dalle modalità di creazione e impostazione dell’impresa alle sue forme di finanziamento e agli aspetti legali e contrattuali più rilevanti per un’azienda di moda. Analisi e gestione dei budget delle produzioni saranno altresì centrali nel programma del Master. L’approccio usato è di tipo pratico e operativo, ottenendo così una formazione altamente professionalizzante”. Attualmente sono operative le convenzioni con alcune importanti realtà imprenditoriali come Sartoria Crimi; La vie en rose; Mythos Fashion District; Rete Imprese; Confcommercio-Federmoda Palermo; Sicindustria Palermo. Il corso inizierà a Marzo, con iscrizioni aperte fino al 26 febbraio 2022. Da segnalare l’offerta di 10 borse di studio da parte di IESED, oltre quelle del bando INPS per i Master Executive. Sulla pagina web della LUMSA dedicata al Master è possibile trovare ogni altra utile informazione: https://masterschool.lumsa.it/master_primo_livello_fashion_luxury_management. Straordinaria opportunità di sviluppo made in Sicily “Si apre una grande opportunità per i giovani del nostro territorio che vogliono accrescere le loro competenze nel settore moda – dice Patrizia Di Dio, ad di CIDA, produttrice delle collezioni di moda total look “La Vie En Rose” e vice presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia, nella qualità Presidente di Confcommercio e Federmoda Palermo – “Fare moda” in Sicilia è stata la sfida mia e della mia famiglia ma mi auguro che in futuro, proprio grazie ai giovani, si possa sviluppare il settore del design e del fashion in un territorio che ha grande forza iconica, ingegno, stile e artigianalità, qualità riconosciute a livello internazionale. Creare figure d’imprenditori del settore tessile e moda o risorse umane competenti e qualificate può rappresentare una straordinaria opportunità di sviluppo made in Sicily”. Per Maria Elena Oddo presidente del Gruppo Giovani imprenditori di Sicindustria Palermo “i giovani credono molto nella formazione di qualità e nel fatto che le sfide future si possano vincere soltanto attraverso un rapporto di costante interscambio tra mondo delle imprese e mondo accademico. È una sfida che ci appartiene e che rientra a pieno tra gli obiettivi che ci siamo prefissati: creare le condizioni migliori affinché i giovani si formino in Sicilia e restino scommettendo su questa terra”.

