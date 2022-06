Al via In.Sicily, la prima edizione siciliana delle Borsa della Ricerca

Romina Ferrante di

13/06/2022

Ancora pochi giorni al lancio della prima edizione tutta siciliana della borsa di ricerca In.Sicily, che si svolgerà giovedì 16 e venerdì 17 giugno, all’interno della suggestiva cornice del Castello dei Conti di Modica, ad Alcamo.

L’iniziativa nasce nel 2022 grazie alla collaborazione con l’Assessorato regionale delle Attività produttive della Regione Sicilia, nell’ambito della borsa della ricerca, ideata nel 2010 da Fondazione Emblema, con l’obiettivo di favorire il contatto tra il mondo della ricerca universitaria (gruppi, dipartimenti, spin off), startup, aziende, incubatori e investitori (pubblici e privati).

In.Sicily è un evento di matching sull’innovazione unico nel suo genere, con un focus regionale, che vedrà però il coinvolgimento attivo anche di investitori nazionali e internazionali.

Nei mesi scorsi una Commissione ad hoc ha selezionato 31 start up provenienti da tutta la Sicilia, che si sono contraddistinte per lo sviluppo di idee imprenditoriali innovative e per l’impatto socio-economico e ambientale del proprio prodotto.

Le aziende siciliane selezionate, pur nella loro diversità, hanno un obiettivo comune: contribuire allo sviluppo di settori emergenti o che necessitano di nuove tecnologie.

Tra le aziende partecipanti ci sono start up che forniscono idee e soluzioni per l’ambiente, che producono cosmetici grazie al recupero dei materiali di scarto o ancora innovazioni tecnologiche strategiche per il futuro della medicina.

Il programma delle due giornate

Si partirà giovedì mattina, dalle 10, con la sessione plenaria “Fare innovazione in Sicilia”. Durante la giornata interverranno Girolamo Turano, assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana, Domenico Surdi, sindaco di Alcamo, Tommaso Aiello, presidente Fondazione Emblema.

A seguire gli interventi di Alessandro Albanese, presidente Confindustria Sicilia, Gregory Bongiorno, presidente Sicindustria, Carmelo Frittitta, direttore generale Dipartimento Attività Produttive Regione Siciliana, Giacomo Gargano, presidente IRFIS, Roberto Pasetti, responsabile Area Imprenditorialità Invitalia ed Emanuele Spampinato, presidente EHT.

La giornata sarà moderata dal giornalista Nino Amadore, de Il Sole 24 Ore.

A seguire, ci sarà spazio anche per gli Atenei con “Le università siciliane a supporto delle startup innovative”, che vedrà gli interventi di Sabrina Conoci, delegata alla Terza Missione dell’Università di Messina, Rosario Faraci, delegato all’Incubatore di Ateneo alle start-up e agli spin-off dell’Università di Catania e Marcantonio Ruisi, delegato ai rapporti con le imprese e coordinatore StartCup dell’Università di Palermo.

Il pomeriggio sarà dedicato alle prove generali per start up e spin off, con la “Gym session” moderata da Roberto Dal Bosco, Technology Manager di Fondazione Emblema.

La seconda giornata, venerdì 17, sarà interamente dedicata ai “Pitch”, ovvero alla parte promozionale in cui le start up illustreranno, alle aziende e a possibili investitori, i propri progetti. In programma gli interventi di Massimo Calzoni, coordinatore Sistema Invitalia Startup, Gianluca Costanzo, presidente Giovani Imprenditori Confindustria Sicilia, Filippo D’Arpa, AD Distretto Tecnologico Micro e Nano Sistemi, Aurelio Latella, Founding Partner Ettore Fieramosca – Startime, Giuseppe Sottile, responsabile Area Territoriale Sud Banca Etica ed Emanuele Spampinato, presidente EHT.

L’evento si concluderà con gli “In.Sicily Awards”, una premiazione attraverso cui celebrare l’impegno e la ricerca di realtà ad alto contenuto tecnologico, che rappresentano un valore importante per il nostro Paese. Tre i premi speciali che saranno consegnati: Best Pitch, Best Player e Best Design.