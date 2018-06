“A seguito di un incontro promosso dall’intero Consiglio della VII Circoscrizione, con l’azienda Rap – alla presenza del Presidente della medesima e dei vertici responsabili del servizio di raccolta differenziata – è stata presa un’importante decisione per la gestione dei rifiuti, funzionale alla salvaguardia ambientale e cittadina. Di fatto, a partire dal 18/06/2018, ha preso il via il sistema di raccolta differenziata domiciliare per utenze non domestiche, nelle località di Mondello e Sferracavallo. La raccolta coinvolge lidi balneari, circoli, strutture ricettive, bar e ristoranti. L’ordinanza n. 133 del 18/06/2018 costituisce il risultato di un lavoro congiunto tra l’intero Consiglio circoscrizionale e i vertici dell’azienda Rap”.

Lo annuncia in una nota il Consiglio della VII circoscrizione di Palermo, in risposta al problema dei rifiuti urbani.