Alaa Faraj è tornato in libertà, ha lasciato oggi pomeriggio il carcere dell’Ucciardone di Palermo, dopo che ieri la corte d’appello di Messina ha ordinato la revisione del processo, una possibilità estrema e straordinaria prevista dal codice di procedura penale italiano per correggere un errore giudiziario.

Ad attenderlo all’esterno c’era anche l’attivista dei diritti e docente della facoltà di giurisprudenza, Alessandra Sciurba, con cui ha scritto, per la casa editrice palermitana Sellerio, il libro “Perché ero ragazzo”, dedicato alla sua vicenda, quella dell’allora ventenne studente di ingegneria ed ex promessa del calcio libico, condannato a 30 anni con l’accusa di essere stato scafista di una imbarcazione diventata una trappola mortale. Alessandra Sciurba sposerà Alaa ed era fuori dal penitenziario ad attenderlo. Lungo ed emozionato l’abbraccio l’attività e docente che a giugno sposerà Alaa.

Lo studente in ingegneria ha già scontato circa 10 anni di reclusione, a dicembre è stato parzialmente graziato dal presidente della Repubblica. Un passaggio decisivo per il via libera alla revisione da parte della Corte d’appello di Messina dopo averla negata nel giugno scorso. I giudici hanno quindi accolto pure l’istanza della difesa di sospensione dell’esecuzione della pena, concedendo quindi la liberazione. Ad accoglierlo fuori amici, attivisti e Pino Apprendi di Antigone.

“Sentirò i miei genitori e starò con i miei amici”, quello che ha detto il giovane appena uscito dal carcere. L’ex calciatore libico era stato condannato a 30 anni perché considerato uno degli scafisti che portò fino alle coste siciliane un barcone dove morirono asfissiati 49 migranti. Fu l’ennesima strage di migranti nel Mediterraneo, avvenuta nel 2015.

La corte di cassazione aveva rigettato lo scorso anno la richiesta di revisione del processo presentata dall’avvocata Cinzia Pecoraro, confermando la decisione della corte d’appello di Messina a cui era stata fatta richiesta di revisione del processo sulla scorta di due testimoni che avrebbero confermato che il giovane era soltanto un passeggero.