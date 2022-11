La provocazione di Massimo Castiglia: "Consiglieri vengano di sera"

Riqualificare il campo da calcio dell’Albergheria. Tema tornato all’ordine del giorno dopo il sopralluogo condotto dalla IV e dalla V commissione consiliare del Comune di Palermo. Visita alla quale ha partecipato anche l’assessore allo Sport Sabrina Figuccia.

Un campetto spontaneo, nato circa 30 anni fa da un’idea di padre Cosimo Scordato, prelato che ha contribuito a creare lo spazio sportivo accanto al pensionato San Saverio. Poi, l’incuria degli ultimi anni, unita ad una mancata manutenzione degli spazi, ha contribuito a ridurre il terreno di gioco ad un rudere nel quale non si può più nemmeno tirare un calcio ad un pallone.

Castiglia: “Comune riaccatasti l’area”

Stato di abbandono che l’ex presidente della I Circoscrizione Massimo Castiglia, oggi consigliere, riconduce a problemi burocratici. “Questo campetto è uno spazio di tante piccole frazioni private, appartenenti a persone che non si trovano. Avevamo individuato una strada semplice e diretta per risolvere il problema: riaccatastare l’area visto che è ad uso pubblico da oltre vent’anni. Il Comune dovrebbe fare una delibera di Giunta con cui procede con l’acquisizione dell’area, con la pubblicazione di un avviso pubblico nella quale chiede ai proprietari di farsi vivi o di dare il consenso”.

“Campo si può iniziare a riqualificare da domani mattina”

Soluzione diverse rispetto a quella prospettata durante il sopralluogo condotto dalle commissioni consiliari del Comune e dall’assessore allo Sport Sabrina Figuccia, che avrebbero preferito far ricorso ad una variante urbanistica. “Non ha senso in questo momento – sottolinea Castiglia -. Il tema è dare concretezza a quanto detto in campagna elettorale. Quest’area può diventare uno spazio pubblico in poco tempo. Nella precedente consiliatura, avevamo avuto una proposta da parte di un’azienda di riciclo e riuso, di donare alla città di Palermo un campo fatto con pneumatici riciclati. Una struttura polivalente in cui praticare vari sport. Sono percorsi che si possono riprendere quando si vogliono”.

“Consiglieri vengano di sera all’Albergheria”

In chiusura, Massimo Castiglia lancia una provocazione ai consiglieri intervenuti all’Albergheria durante il sopralluogo. L’esponente di Sinistra Comune li invita, senza mezzi termini, ad effettuare un giro del quartiere nelle ore serali. Momenti della giornata nei quali, secondo il consigliere di circoscrizione, si registrano fenomeni di illegalità. Episodi denunciati anche in una manifestazione tenutasi venerdì 4 novembre fra le strade del quartiere.

“Rivolgo un invito esplicito alle due commissioni: a venirci di notte all’Albergheria. Eravamo in più di 2000 a denunciare un’emergenza relativa allo spaccio di crack. Quindi, lo ribadisco, li invito a venire qui e ad attivarsi per risolvere questi problemi che attanagliano il quartiere”.