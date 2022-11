Il sopralluogo delle commissioni consiliari

Spazi ed impianti dedicati allo sport: un elemento certamente deficitario all’interno di diverse realtà popolari di Palermo. In questa categoria rientra anche il quartiere Albergheria, in pieno centro storico. Luogo nel quale il campetto da calcio, diventato in passato punto di ritrovo per bambini e ragazzi, versa in condizioni pietose. Fatto di cui vi avevamo parlato nel mese di gennaio, durante il nostro sopralluogo con l’attivista Giovanni D’Amico.

Figuccia: “Affidare spazi a scuola e comunità tramite variante”

Oggi però arriva una piccola svolta. Si è svolto infatti questa mattina un sopralluogo congiunto della IV e della V Commissione Consiliare, alla presenza dell’assessore allo Sport Sabrina Figuccia. Fra i temi affrontati quello della necessità di reperire un nuovo spazio da dedicare alle attività ludico-motorie. Ciò visto che l’impianto, sito nei pressi di via Cadorna, non è più utilizzabile anche a causa della presenza, ogni fine settimana, del mercato dell’usato.

Un confronto dal quale trae le sue conclusioni proprio Sabrina Figuccia, che spiega così ai nostri microfoni i futuri progetti dell’Amministrazione all’interno dell’Albergheria. “Il campo, in questo momento, è in una condizione disastrata. Si tratta di un marciapiede che, in passato, è stato allestito come terreno di gioco per il calcio. L’intenzione dell’Amministrazione è quella di modificare la destinazione d’uso del terreno, attraverso una variante, facendolo diventare ad uso sportivo. Non è un’operazione complessa. Ciò ci permetterebbe di mettere l’impianto al servizio della comunità e della scuola, facendo diventare la struttura polivalente e in grado, quindi, di ospitare attività motorie, calcio e basket. Un playground libero ed accessibile a tutti, ma curato dalla scuola che ne potrebbe giovare sicuramente”.

Alotta ed Imperiale: “Campo Albergheria diventi presidio legalità”

Sulla stessa linea i presidenti della IV e della V Commissione consiliare, rispettivamente Salvo Imperiale e Salvo Alotta. “Da anni tante famiglie con bambini e ragazzi chiedono la riqualificazione del campo, così come in passato è avvenuto a piazza Magione e allo Zen. L’assessore, che ringraziamo per la sensibilità e la presenza, ci ha assicurato che studierà la situazione ed è pronta a soddisfare le richieste delle due Commissioni che rappresentano le istanze di un intero quartiere. Vogliamo che il nuovo campo dell’Albergheria diventi un esempio di struttura sportiva come presidio di legalità”.