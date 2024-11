È tornato questo weekend “Alberi per il futuro”, il tradizionale appuntamento del Movimento 5 stelle che, da un capo all’altro dell’isola, ha mobilitato rappresentanti Cinquestelle a tutti i livelli istituzionali, attivisti del Movimento e cittadini. Sono stati tantissimi i nuovi alberi messi a dimora da un capo all’altro della Sicilia.

L’importanza della tutela ambientale per il Movimento 5 Stelle

“Difendere le aree verdi – dice il coordinatore regionale M5S per la Sicilia, Nuccio Di Paola – è sempre stato un must per il Movimento, che ha fatto della tutela dell’ambiente uno dei principi basilari. I boschi e gli alberi in genere, diventano indispensabili per cercare di mitigare gli effetti nefasti del cambiamento climatico che sempre più spesso sono sotto gli occhi di tutti e per limitare il dissesto idrogeologico che sta devastando i nostri territori. L’ambiente va tutelato senza se e senza ma. A tutti i costi e a tutti livelli. Anche l’Ars ne prenda finalmente coscienza e faccia sparire dai radar gli indecenti tentativi di sanatoria che periodicamente vengono riproposti”.

Piantumazione di un Bagolaro a Palermo

Portavoce nazionali, regionali, consiglieri comunali e di circoscrizione, insieme agli attivisti del movimento 5 stelle, hanno piantato nella villetta Kiyohara di via Praga a Palermo, un alberello di Bagolaro in occasione di “Alberi per il futuro”.

Oltre 60 mila alberi piantati dal 2015

Dal 2015 questa iniziativa – ha detto al deputata regionale M5S Roberta Schillaci continua a rendere le nostre città e i nostri territori più verdi e sostenibili. Grazie all’impegno e alla collaborazione di tante persone, abbiamo già piantato oltre 60 mila alberi in più di 250 comuni. Ogni albero è un passo verso città più vivibili, nuovi parchi, la tutela degli spazi verdi esistenti e un regalo prezioso per scuole, centri per anziani e strade cittadine.

Un ringraziamento speciale va a Concetta Amella e Giacomo Cuticchio, che con il loro impegno hanno reso possibile questa importante iniziativa anche quest’anno.

