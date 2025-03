Un albero si è spezzato finendo su alcune auto nei pressi della scuola Publio Virgilio Marone, in via Valdemone a Palermo. I vigili del fuoco sono intervenuti in seguito alla caduta della pianta che si è abbattuta su tre auto parcheggiate.

È successo dopo il suono della campanella d’entrata e dunque, fortunatamente, in quel momento non c’era nessuno perché gli alunni erano nelle loro classi. I pompieri del Comando provinciale hanno messo in sicurezza la pianta e chiesto l’intervento dei tecnici del Comune.

Successivamente è stato effettuato un primo sopralluogo per verificare le condizioni degli altri alberi che si trovano sia all’interno che all’esterno del perimetro scolastico. Un episodio simile, restando in zona, si era verificato a febbraio quando un albero era caduto danneggiando quattro auto parcheggiate in viale Emilia.