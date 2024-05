Controlli sull’albero Falcone a Palermo e cambia il traffico in via Notarbartolo. A stabilirlo un’ordinanza dell’Ufficio Traffico e Mobilità Ordinaria del Comune, che prevede la chiusura al transito veicolare nel tratto compreso tra la via F. Lo Jacono (esclusa) e via Piersanti Mattarella (esclusa) dalle ore 20.00 di oggi, 8 maggio 2024, fino a cessata esigenza del giorno 9 maggio 2024, e l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta in ambo i lati del tratto dalle ore 00.30 alle ore 03.30 del giorno 09 maggio 2024 e comunque fino a cessata esigenza.

Come cambia il traffico

I mezzi provenienti dalla via della Libertà/via Duca della Verdura avranno l’obbligo di svolta a destra in Via Giacomo Leopardi;

I mezzi provenienti dalla via F. Lo Jacono avranno l’obbligo di svolta a destra e/o proseguire diritto; La ditta provvederà alla segnaletica dei cartelli indicatori dei superiori obblighi stradali, posizionandola in modo adeguato e funzionale a preannunciare il corretto itinerario stradale;

Dai superiori provvedimenti sono esclusi i veicoli delle Forze dell’Ordine e di Soccorso in emergenza, i mezzi della ditta esecutrice per i lavori propedeutici alla potatura. L’area di cantiere sarà appositamente presidiata da movieri durante le attività da porre in

essere compreso lo stazionamento del mezzo. Il richiedente/la ditta si farà carico di predisporre tutta la segnaletica di divieto, di obbligo e chiusura relativa al provvedimento, verificando le Tavole rappresentative degli schemi segnaletici temporanei per strade di tipo E e F urbane;

Le indicazioni

La ditta provvederà a coprire temporaneamente la segnaletica in contrasto con le disposizioni contenute nella presente O.D. e a renderla nuovamente visibile a lavori ultimati; La ditta esecutrice della potatura e/o il richiedente curerà a proprie spese il transennamento nell’area interessata dei lavori, compresa quindi tutta la viabilità sopra indicata ed interdetta al traffico veicolare, compresa la segnaletica luminosa, necessaria in notturno per segnalare la chiusura stradale, ed avrà l’obbligo di osservare tutte le disposizioni di legge, i regolamenti e le prescrizioni tecniche riguardanti i cantieri notturni su strada, vigilando con personale proprio i punti interdetti alla circolazione veicolare, allo scopo di assicurare la salvaguardia della pubblica incolumità ed il rispetto delle normative del Codice della strada delle cui inadempienze sarà direttamente responsabile sollevando codesta Amministrazione da qualsiasi tipo di responsabilità di natura penale e civile ed assumendosi tutti gli oneri di natura economica derivanti da incuria e negligenza.

Controlli anche il 23 maggio?

I controlli, che partiranno in questi giorni, potrebbero andare avanti anche dopo il 23 maggio. C’è dunque il rischio che, nel giorno del 32esimo anniversario della strage di Capaci, l’albero sia ancora “spoglio” e i manifestanti che si radunano in via Notarbartolo non possano affiggere biglietti e cimeli.

