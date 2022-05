Sul posto vigili del fuoco e polizia municipale

Tragedia sfiorata nei pressi del Giardino Inglese, a Palermo. A causa delle raffiche di scirocco che stanno spirando sul capoluogo siciliano in queste ore, un albero si è spezzato in via dalla Chiesa. I rami dell’arbusto hanno occupato l’intera sede stradale, impedendo il passaggio dei mezzi.

Nell’impatto danneggiate due auto

A causa del crollo delle fronde, sono rimaste danneggiate due auto parcheggiate sul posto. I proprietari stanno verificando i danni subiti dalle proprie vetture, coadiuvati dalla polizia municipale. In corso le operazioni di rimozione dei rami, di cui si stanno occupando gli uomini dei vigili del fuoco.

Strada temporaneamente chiusa al traffico

Al momento, il tratto viario interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico, sorvegliato da due volanti della polizia municipale. Crollo che non è unico nel suo genere. A pochi decine di metri in linea d’aria infatti, un altro ramo è caduto in via Giorgio Castriota, a pochi metri dall’incrocio con via Alfonso Borrelli. Il traffico in zona è paralazzito, con i mezzi costretti a deviare su via delle Croci.