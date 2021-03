Alessandra Amoroso e Emma Marrone sono tra gli ospiti speciali della quarta serata della 71esima edizione del Festival di Sanremo

È il momento di Alessandra Amoroso e Emma Marrone che calcano il palco dell’Ariston

cantano “Pezzo di cuore“, il singolo che le ha riunite in musica dopo diversi anni.

Alessandra Amoroso è tornata sul palco dell’Ariston in occasione della 71esima edizione del Festival di Sanremo, lo ha fatto in qualità di ospite speciale durante la quarta serata dell’evento. Ad attirare le attenzioni del pubblico non poteva che essere il suo look, è apparsa infatti più elegante e glamour che mai tra tacchi a spillo e dettagli sexy.

Alessandra Amoroso è tra gli ospiti speciali della quarta serata della 71esima edizione del Festival di Sanremo. Sebbene non abbia mai partecipato all’evento in qualità di Big, è già la terza volta che calca il palcoscenico dell’Ariston. Quest’anno è tornata all’evento in compagnia di Emma Marrone, con la quale ha cantato il singolo “Pezzo di cuore”. Poteva mai rinunciare allo stile glamour che da sempre la contraddistingue? Assolutamente no: la salentina ha attirato tutti i riflettori su di sì tr tacchi a spillo e dettagli glamour, apparendo non solo affiatatissime ma anche sofisticati ed eleganti.

Alessandra Amoroso e Emma Marrone cantano “pezzo di cuore”