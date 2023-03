Video sarà girato fra venerdì 17 e sabato 18 marzo

Alfa Romeo sceglie Palermo per il suo nuovo spot pubblicitario. Dopo Red Bull quindi, anche la nota casa automobilistica del Biscione girerà un video fra le strade del centro del capoluogo siciliano. Sulle specifiche le bocche sono al momento cucite, anche se lo spot non sarà certamente legato al mondo della Formula 1. Tanti i divieti e le limitazioni imposte dall’Ufficio Mobilità del Comune di Palermo. Immagini che potrebbe innalzare l’appeal del capoluogo siciliano, anche se intanti ancora hanno negli occhi le code bibliche a cui furono costretti i cittadini palermitani proprio in quei giorni.

Divieti e limitazioni al traffico

A regolare la gestione dell’evento è l’ordinanza dell’Ufficio Traffico 348 del 10 marzo 2023. Il Capo Area Sergio Maneri ha previsto l’istituzione del divieto di sosta nel tratto di corso Calatafimi ompreso fra Porta Nuova e corso Alberto Amedeo. Limitazioni che sarà valida, per il 17 marzo, dalle 10 fino al termine delle riprese, e per il 18 marzo dalle 6 fino alle 19. Sarà ovviamente imposta anche la chiusura al transito pedonale e veicolare. Limitazione che si estenderà in piazza Pretoria, piazza Aragona, piazza Croce dei Vespri e via Sant’Anna, dalle 9 alle 18 di sabato 18 marzo.

Divieto di sosta previsto anche in via Malta, dalle ore 23 di venerdì 17 marzo alle ore 20 di sabato 18 marzo. Coinvolto anche corso Vittorio Emanuele, nel tratto fra via dei Tintori e Foro Italico. In questo caso, il Comune impone il divieto di transito pedonale e veicolare dalle 16 alle 20 di sabato 18 marzo. Arco temporale nel quale i mezzi della produzione saranno autorizzati al transito e alla sosta per il tempo strettamente necessario al carico/scarico merci e persone in via Maqueda, via Bellini, via Discesa dei Giudici e piazza Sant’Anna.

Red Bull girò a giugno 2021

Una scelta, quella di Alfa Romeo, che segue a quanto messo in campo dal team Red Bull di formula 1 nel giugno del 2021. La monoposto iridata sfrecciò fra le strade del centro. A guidarla non c’era Max Verstappen, allora impegnato nel Gran Premio di Francia, ma bensì il terzo pilota. Un video le cui riprese, seppur hanno contribuito a rilanciare nel mondo l’immagine di Palermo, hanno altresì causato notevolissimi disagi alla viabilità e, allo stesso tempo, ha dipinto un’immagine di Palermo che si scontra con la realtà vissuta giornalmente dai cittadini, soprattutto in periferia.

Fatto da cui scaturirono alcuni video parodia. Fra questi anche quello di Matranga e Minafò. Il noto duo comico palermitano, in un video di 3’45”, vestiti con tute sportive (non certamente ignifughe come quelle dei piloti di Formula 1) salgono a bordo del loro bolide: una moto ape, anzi, una “Lapa” che fa a tutta velocità il giro della città mostrando il volto attuale di Palermo, tra rifiuti, buche e ogni tipo di disagio.