A Palermo

Bloccato in viale Regione Siciliana a Palermo mentre guidava in modo spericolato a bordo di una Nissan Juke. Il giovane di 24 anni ha ammesso di avere fatto uso di cocaina. Nell’auto è stato trovato un involucro vuoto dove era contenuta la droga.

Dopo i controlli in ospedale per il giovane è scattato il ritiro della patente e la denuncia in procura. In queste ultimi mesi sono stati intensificati i controlli che hanno portato alla denuncia di 80 automobilisti per guida in stato di ebbrezza e 21 per essere alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.