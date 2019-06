"esempio di innovazione, creatività, ed imprenditoria al femminile"

L’imprenditrice Stefania Ranzato, ha ricevuto un importante riconoscimento alla Camera dei Deputati di Roma, nell’ambito della sesta edizione dell’Italian Best Awards 2019.

Un premio che riconosce il merito della professionalità Italiana. Il Galà del Made in Italy, organizzato dall’ente di promozione Ager Mea in collaborazione con le Istituzioni, si è tenuto nell’Aula dei Gruppi del Parlamento Italiano, alla presenza di autorità Istituzionali, politiche, personalità pubbliche, dello spettacolo e della stampa.

Il prestigioso evento ha voluto celebrare non solo l’eccellenza ma anche l’Italia del merito, quel patrimonio professionale e umano che ha sempre contraddistinto il nostro Paese. E sempre in tema di sicurezza ed informatica sono stati premiati la Polizia Postale delle Comunicazioni rappresentata da Eva Cosentino, vice questore responsabile del Centro Nazionale di Contrasto alla Pedofilia Online CNCPO, Assistente Capo Coordinatore il Alessandro Magno, per essersi distinto per il valoroso impegno sul campo e l’instancabile promozione della cultura e informazione a tutela dell’ambiente e della legalità.

In tema di sicurezza digitale, l’imprenditrice, ha contribuito in modo significativo allo sviluppo del settore dell’innovazione tecnologica. Si è da sempre distinta con brillante capacità per competenza, impegno e intraprendenza imponendosi nel settore della cyber security. L’imprenditrice, infatti ha elaborato una tecnologia italiana a tutela della sicurezza informatica Nazionale. Infatti, ha fondato realtà imprenditoriali, già vertici del mondo Hi Tech, leader nel settore digitale adottando una strategia vincente, rivoluzionando il mondo tecnologico dall’internet of things, cybersecurity, machine learning. Una scelta coraggiosa che le ha consentito di portare l’Italia al centro del panorama dell’innovazione tecnologica internazionale.

La giovane imprenditrice, che è stata insignita del prestigioso riconoscimento per essersi distinta quale esempio di innovazione, creatività, ed imprenditoria al femminile si è definita soddisfatta del risultato raggiunto. “Sono onorata di quest’attestazione di merito – ha dichiarato Ranzato – la forza di una società risiede in una combinazione di fattori: qualità, impegno e lungimiranza. Dobbiamo sempre guardare oltre per anticipare il futuro”.