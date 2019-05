la consegna il 24 maggio a partinico

La F.I.D.A.P.A. (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari) di Partinico conferirà il Riconoscimento “Vittoria Alata” alla scrittrice e artista Sara Favarò.

Il premio si inserisce nell’ambito delle attività della F.I.D.A.P.A., per il biennio 2017-2019, “La creatività femminile e la cultura dell’innovazione: motori di diverso sviluppo socio-economico”.

Il premio, giunto alla terza edizione, è attribuito ad una donna che, nei settori delle Arti, delle Professioni, degli Affari (così come recita la sigla F.I.D.A.P.A.), testimoni le qualità e le caratteristiche peculiari che contraddistinguono le donne, valorizzandole e mettendole a servizio della società: sensibilità, fantasia, adattabilità, intuito, estro, equilibrio, coraggio, resistenza, abnegazione, pazienza, umiltà.

La F.I.D.A.P.A., come scritto nella nota di attribuzione del premio, ha scelto Sara Favarò “Perché con la sua poliedrica attività artistico – culturale che si esplicita in diverse forme quali studiosa e ricercatrice di tradizioni popolari siciliane, prolifica scrittrice, incantevole attrice e cantautrice, giornalista e divulgatrice della ricchissima cultura della nostra bella Isola, mette in evidenza tutte quelle qualità femminili sopra citate che l’hanno resa famosa anche a livello internazionale.”

Negli anni passati il riconoscimento è stato assegnato alla regista Emma Dante ad Anna Barbera e a Lina Prosa, fondatrici del Centro Amazzone. La cerimonia di consegna si svolgerà Venerdì 24 maggio 2019 alle ore 17,00, all’Oratorio del Rosariello presso la Chiesa Madre di Partinico. Interverranno Rosalba Ferro, presidente della sezione F.I.D.A.P.A., Cettina Corallo, presidente del Distretto Sicilia, il sindaco Mario De Luca, e l’Arciprete Mons. Salvatore Salvia. Sara Favarò si esibirà in una sua performance, accompagnata dal soprano Marta Favarò.