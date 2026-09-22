All’Agricantus di Palermo “Fiato di madre”, l’evergreen di Sergio Vespertino

di Press Service

22/09/2026

Alcuni degli spettacoli di Sergio Vespertino, uno degli attori siciliani più amati anche oltre Stretto, sono diventati dei piccoli classici, dei propri evergreen amatissimi dal pubblico di ogni età. Accade, per esempio, per l’inossidabile “Fiato di madre”, da anni uno dei suoi grandi successi teatrali, che torna in scena nei locali climatizzati del Teatro Agricantus di Palermo, venerdì 25 e sabato 26 settembre alle ore 21. In “Fiato di madre”, messo in scena con le musiche originali firmate ed eseguite dal vivo dalla fisarmonicista Virginia Maiorana, Vespertino pone al centro del suo spettacolo la mamma siciliana, una figura che ha del mitologico. Uno spettacolo da vedere e rivedere per ritrovarsi ancora una volta a ridere di gusto di tutte le piccole cose (e le grandi follie) che hanno segnato l’infanzia di tutti coloro che sono stati ragazzi del Sud.

Sergio Vespertino

L’attore palermitano sembra volerci dire che sotto il grembiule di ogni mamma c’è il ricordo di una ragazza scapigliata e un po’ egoista che si è trasformata in un “angelo del focolare”, ribadendo che «La mamma è una sola… perché due non sarebbero compatibili con la sopravvivenza». “Fiato di madre” è uno spettacolo agile, che permette allo spettatore di ritrovarsi sia come figlio che come genitore. Con argute trovate comiche, con fraseggi intelligenti e carichi di ironia, Sergio Vespertino ci ricorda che la maternità è, in ordine di tempo, la seconda professione più vecchia del mondo, e così per una sera ci fa rivivere l’infanzia e molti di quei “microtraumi” che hanno accompagnato la nostra crescita, grazie alle migliaia di raccomandazioni delle mamme. Ritmi serrati e ad un susseguirsi di continue risate daranno vita ad uno spettacolo estremamente comico, da rivedere anche più di una volta da soli o con tutta la famiglia.

Informazioni

Biglietti: € 20

Biglietteria: via XX Settembre 80, Palermo, telefono 091.309636, da martedì a sabato ore 11-13.30 e 17-20; domenica ore 17-20.

Luogo: Teatro Agricantus, Via XX Settembre, 82a, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

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