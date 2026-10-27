La musica torna a farla da padrona al Teatro Agricantus di Palermo che mercoledì 28 ottobre alle ore 21 ospiterà il viaggio musicale tra Portogallo e Sicilia degli Alenfado, formazione palermitana ormai di casa nel teatro diretto da Vito Meccio, che per una sera si immergerà nelle sonorità lusitane. La formazione palermitana composta da Francesca Ciaccio (voce), Toni Randazzo (chitarra portoghese), Roberto Buscetta (chitarra classica), Fabio Barocchiere (basso acustico), Mariangela Lampasona (violino) ed Angela Mirabile (cajón, glockenspiel), guest Daniela Santamaura (violoncello), eseguirà brani di fado tradizionale e moderno, oltre a canzoni popolari portoghesi e siciliane, mettendo in risalto le somiglianze e le assonanze tra la cultura portoghese e quella siciliana, che si ritrova sia nelle espressioni musicali che nelle tematiche affrontate, come la nostalgia, il fatalismo, il viaggio, la separazione, la rassegnazione e la speranza. Ne verrà fuori un concerto in equilibrio tra tradizione e sperimentazione, sottolineato dal suono unico e vibrante della chitarra portoghese.

Alenfado

Il gruppo Alenfado si è formato nel 2015 e ha svolto un’intensa attività concertistica, esibendosi in stagioni, rassegne e festival musicali in Sicilia ma anche oltre lo Stretto. In particolare il gruppo ha partecipato nel 2022 al II Festival Internazionale do fado “do mar e dos portos” di Senigallia e il prossimo maggio si esibirà a Gorizia per la stagione concertistica dell’Associazione Culturale “M° R. Lipizer”. Il concerto di Palermo è organizzato in collaborazione con il Consolato del Portogallo a Palermo, con il patrocinio dell’Ambasciata del Portogallo a Roma e dell’Instituto Camões. INFORMAZIONI Biglietti: intero € 12; ridotto ingresso coppia € 20 (€ 10 a persona).

Biglietteria Teatro Agricantus: via XX Settembre, 80, Palermo, tel. 091309636, da martedì a sabato ore 11-13.30 e 17-20; domenica ore 17–20.

Luogo: Teatro Agricantus, Via XX Settembre, 82a, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 21:00

Artista: Alenfado

Prezzo: 12.00

Info:

Nel teatro palermitano diretto da Vito Meccio mercoledì 28 ottobre la formazione palermitana dedita alle sonorità lusitane proporrà brani tradizionali e moderni nel corso di un live in equilibrio tra tradizione e sperimentazione, organizzato in collaborazione con il Consolato del Portogallo a Palermo, con il patrocinio dell’Ambasciata del Portogallo a Roma e dell’Instituto Camões

Link: https://agricantus.organizzatori.18tickets.it/event/46389

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