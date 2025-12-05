Un memoir dal vivo, che alterna parole e musica; una serata all’insegna dell’ironia e del teatro d’autore. Al Teatro Agricantus di Palermo torna in scena da giovedì 4 a domenica 7 dicembre (tutte le sere alle ore 21, domenica alle ore 18) Anna Mazzamauro in “Annarcord”, spettacolo che ha inaugurato la stagione di Teatro Comico e che ora torna in scena per il suo secondo ed ultimo week-end di repliche.

L’attrice romana, amata dal grande pubblico anche per aver interpretato l’indimenticabile Signorina Silvani – la collega di lavoro che non ha mai ricambiato le attenzioni del mitico ragioniere Ugo Fantozzi – propone al pubblico un viaggio teatrale appassionato e personale: un racconto sincero, ironico e talvolta commovente, in cui si mette a nudo rivelando retroscena, incontri, errori, successi e sogni mai realizzati della sua vita.





Ecco che insieme al pubblico, e al musicista Sasà Calabrese che l’accompagna sul palco, l’attrice ripercorre i momenti salienti della sua lunga carriera: dai numerosi spettacoli teatrali di successo fino al provino con Luciano Salce, dall’incontro con Anna Magnani nel film “Bellissima” di Luchino Visconti fino ai suoi tanti incontri da cui ha tratto spunto per i suoi monologhi di successo. Ben lontana dall’archetipo della femme fatale, Anna Mazzamauro si rivela un’attrice di grande profondità artistica capace di raccontarsi con autoironia, intelligenza e profonda grazia. In scena non mancherà di cantare, interpretando alcune delle più belle canzoni che nel tempo hanno arricchito tutti i suoi spettacoli.

Informazioni Biglietteria Teatro Agricantus. via XX Settembre, 80 Palermo Orari biglietteria: da martedì a sabato ore 11-13.30 e 17- 20; domenica ore 1-20, telefono 091.309636. Biglietti: intero € 22; ridotto € 20. Biglietteria on line su https://agricantus.organizzatori.18tickets.it/

Luogo: Teatro Agricantus, Via XX Settembre , 82a, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 21:00

Artista: Anna Mazzamauro

Prezzo: 22.00

Info:

Dopo aver inaugurato la stagione di teatro comico l’attrice romana – amata dal grande pubblico anche per aver interpretato il personaggio della Signorina Silvani nei film di Fantozzi – dal 4 al 7 dicembre torna in scena nel teatro palermitana diretto da Vito Meccio con il monologo in cui ripercorre la sua carriera, accompagnata dal musicista Sasà Calabrese

Link: https://agricantus.organizzatori.18tickets.it/

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.