Dopo il successo dell’anno scorso, martedì 27 gennaio, alle ore 21, torna sul palco del Teatro Agricantus di Palermo, diretto da Vito Meccio, Stefano India con il progetto “Drop the Bass”, un concerto di sue composizioni originali dall’ascolto inusuale, che uniscono gli stilemi della fusion a sonorità più acustiche. L’artista sarà accompagnato da Carla Restivo ai sassofoni, Valerio Dainotti alle tastiere e Carmelo Miceli alla batteria. Forza creativa e tecnica sono le due forze propulsive che hanno dato origine a “Drop the Bass”, l’ultimo progetto musicale di India. Il concerto esplora il dialogo tra strumenti e stili, regalando al pubblico un viaggio sonoro ricco di suggestioni.





Il bassista e contrabbassista palermitano da quest’anno è ufficialmente endorser della Markbass, marchio italiano leader mondiale nel settore degli amplificatori, e di Dogal Strings, storico produttore artigianale di corde con sede a Venezia. Ha già alle spalle una carriera di respiro internazionale (il tedesco Jazzahead! di Brema, l’italiano Festivalle, lo svizzero Boallard Musique, A to Jazz in Bulgaria, il Blue Note di Milano, la Casa del Jazz di Roma, il Festival di Spoleto tra gli altri). Ha suonato con figure di spicco come Peter Erskine, Monica Mancini, Greg Field, Raphael Gualazzi, Fabrizio Bosso, Salvatore Bonafede e Nico Gori – in ensemble che spaziano dal combo al jazz e all’orchestra sinfonica – e ancora con John Serry, Mimmo Cafiero e Matteo Mancuso. Con il chitarrista palermitano Matteo Mancuso nel 2023 ha registrato “The Journey”, pubblicato dalla Mascot Label Group, nota per artisti come Steve Vai, Joe Bonamassa e Toto. La sua carriera è già costellata da premi prestigiosi quali il Premio nazionale delle arti jazz nel 2018 (premio dei conservatori italiani), il Chicco Bettinardi nel 2020, il Premio Paolo Randazzo nel 2019 e il Premio Enzo Randisi nel 2016. Recentemente ha vinto il premio americano “Pathways to Jazz”, che promuove la produzione e diffusione di musica originale di artisti emergenti.





Diplomato con lode e menzione nel 2018 al Conservatorio di Palermo sotto la guida del Maestro Fabio Crescente, Stefano India ha approfondito il repertorio jazzistico e l’improvvisazione con artisti di grande calibro. Dal 2024 svolge un dottorato, con assegno di ricerca, in Prassi esecutive del jazz e del pop rock al Conservatorio di Benevento con il progetto “Sviluppi timbrici e musicali del basso elettrico: analisi del passato e prospettive future attraverso la scrittura di nuovo repertorio”.

Informazioni e prenotazioni

Biglietti: € 15; ingresso duo € 20 (€ 10 cad). Biglietteria via XX Settembre, 80 Palermo, da martedì a sabato dalle 11 alle 13.30 e dalle 17 alle 20; la domenica dalle 17 alle 20. Telefono 091.309636

Luogo: Teatro Agricantus, Via XX Settembre, 82a, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 21:00

Artista: Stefano India

Prezzo: 15.00

Info:

Martedì 27 gennaio il bassista palermitano torna nel teatro di via XX Settembre con un nuovo live di “Drop the Bass”, concerto che spazia dalla fusion a sonorità più acustiche. Con lui sul palco Carla Restivo ai sassofoni, Valerio Dainotti alle tastiere e Carmelo Miceli alla batteria

Link: https://agricantus.organizzatori.18tickets.it/event/72124

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.