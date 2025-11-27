Per la stagione Teatro da Kamera “Questione di sguardi” che il Teatro Agricantus di Palermo diretto da Vito Meccio martedì 2 dicembre alle ore 21 va in scena “Signora Benedette”, spettacolo che racconta la storia difficile di una donna nell’Italia del secondo dopoguerra, di e con Valentina Todaro e con Giancarlo Latina, tratto da un fatto di cronaca realmente accaduto nel 1946.

Valentina Todaro in “Signora Benedette”

La protagonista di questa storia è Caterina, una giovane donna affascinante e malinconica che arriva a Milano con un pesante bagaglio di vita, segnato da tragedie personali e familiari, ma intenzionata a ricominciare. A Milano conosce Giuseppe Ricciardi, un commerciante catanese più grande di lei, che cattura immediatamente la sua attenzione. Tra i due inizia una relazione intensa e lui le propone di lavorare nel suo negozio di tessuti. Il capoluogo milanese in quel periodo è pieno di “immigrati” siciliani e ben presto a Catania, dove vivono la moglie di Giuseppe e i suoi figli, giungono voci di presunta infedeltà. Senza pensarci due volte la moglie Franca prepara i bagagli e sale sul primo treno che dalla Sicilia la porta fino in Lombardia, per andare a conoscere la verità. Il suo arrivo segnerà la fine del rapporto tra i due amanti ed il licenziamento immediato di Caterina, ma la ragazza non ci sta: non ci sta ad essere stata usata per riempire il vuoto delle notti milanesi. Così, in una notte fredda e piovosa, Caterina cammina e rimugina: forse vuole parlare con la moglie, o forse no, giusto e chiarire la sua posizione, e poi sparire per sempre dalla loro vita. D’altronde Franca, la moglie, in modo risoluto le ha aveva detto che non c’erano alternative, se non quella di lasciarli in pace. In una tragica sequenza, nell’appartamento dei coniugi cala un gelido silenzio, gli sguardi infuocati e le parole amare, fatte di rivendicazioni e di possesso, s’interrompono davanti alla furia cieca ed implacabile. Il dado è tratto. La giustizia, tra interrogatori e deposizioni contrastanti, farà il suo corso. Intanto Caterina, trincerata in uno stato di catatonica indifferenza, trascorrerà i suoi anni perseguitata dagli incubi e dalle perizie psichiatriche.





Un’altra scena di “Signora Benedette”

La settimana del Teatro Agricantus prosegue ricca di appuntamenti.Mercoledì 3 dicembre alle ore 21 il palcoscenico di via XX Settembre ospita lo spettacolo (fuori abbonamento) “Donne sull’urlo di una crisi”, spettacolo scritto da Gianni Nanfa e Mary Cipolla, che vedrà in scena Mary Cipolla con Iaia Corcione. Da giovedì 4 a domenica 7 dicembre, infine, al Teatro Agricantus per la stagione Teatro Comico torna in scena Anna Mazzamauro, l’attrice romana amata dal grande pubblico anche per aver interpretato l’indimenticabile Signorina Silvani, in “Annarcord”.





INFORMAZIONI

Biglietti stagione Teatro da Kamera: € 15, ingresso duo € 25 (€ 12,50 a persona). Biglietti stagione Teatro Comico: € 22, ridotto € 20. Spettacolo fuori abbonamento: 14 euro.

Biglietteria Teatro Agricantus. via XX Settembre, 80 Palermo, da martedì a sabato ore 11-13.30 e 17- 20; domenica ore 1-20, telefono 091.309636.

Luogo: Teatro Agricantus, Via XX Settembre, 82a, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 21:00

Artista: Valentina Todaro Giancarlo Latina

Prezzo: 15.00

Info:

Valentina Todaro è autrice e interprete dello spettacolo che sarà messo in scena nel teatro palermitano diretto da Vito Meccio martedì 2 dicembre per la rassegna Teatro da Kamera “Questione di sguardi” dedicata alle nuove drammaturgie. La settimana dell’Agricantus proseguirà mercoledì 3 dicembre con Mary Cipolla mentre nel week-end torna in scena Anna Mazzamauro

Link: https://agricantus.organizzatori.18tickets.it/

