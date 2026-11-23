Allarme bomba la scorsa sera in via Villaermosa a Palermo. La strada è rimasta chiusa per consentire l’intervento degli artificieri. Un pacco sospetto è stato abbandonato ieri sera sul marciapiede, all’angolo con via Narciso Cozzo, tra la sede della Banca d’Italia e l’abitazione di un magistrato.

Sono intervenuti gli agenti delle volanti e gli artificieri della polizia che hanno chiuso la strada. Secondo alcuni residenti a lasciare il pacco sarebbero stati due giovani a bordo di una bici elettrica. Pare che nel pacco ci fossero fili ed elettrodi collegati.

Alla fine dentro la scatola è stata trovata una batteria per monopattini. L’oggetto è stato farlo brillare per essere sicuri che non contenesse nulla di pericoloso. Sono in corso le indagini per risalire all’identità degli autori del gesto. Al vaglio le immagini riprese dalle telecamere installate in zona.