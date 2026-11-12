Nuova mail e nuovo allarme bomba in un istituto superiore a Palermo. Questa mattina è stato evacuato il liceo classico Umberto. Ai genitori è stato inviato un avviso.

“Poiché stamattina è pervenuto alla posta elettronica della scuola un messaggio da indirizzo sconosciuto che preannunciava strage degli alunni e del personale alle ore 10:50 in punto, pur ritenendo che si tratti anche nel nostro caso di un falso allarme, riteniamo per prudenza di dover far uscire i ragazzi anticipatamente e rimandarli a casa. Pertanto vi comunichiamo che tutte le classi vengono licenziate in data odierna”.

Non è solo il liceo Umberto. In queste ore stanno arrivando ancora mail con minacce di allarmi bomba in diversi istituti palermitani e nell’isola. I messaggi sono diversi da quelli inviati ieri.