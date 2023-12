Allarme bomba in una nave mercatile in riparazione al porto di Palermo. Un pacco sospetto è stato trovato sull’imbarcazione dagli operai nel corso di un sopralluogo. Un pacco che nella zona dove è stato trovato non ci doveva essere.

La nave era entrata nei bacini da poco. E’ scattato il sistema di sicurezza e sono intervenuti i militari della capitaneria di porto, i poliziotti e gli artificieri per verificare il contenuto del pacco.