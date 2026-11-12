Non accenna a placarsi l’ondata di falsi allarmi bomba che da giorni sta tenendo con il fiato sospeso studenti, docenti e famiglie in tutta Italia, con numerosi episodi registrati anche negli istituti della Sicilia. Un fenomeno capillare che assume i contorni di una vera e propria azione coordinata su scala europea, al centro dell’attenzione anche a Bruxelles e ai vertici del governo italiano. A fare il punto sulla dimensione del fenomeno è stato il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che in un’intervista al Corriere della Sera ha reso noti numeri impressionanti: sono oltre seimila le scuole italiane raggiunte dalle mail intimidatorie.

Un attacco diffuso tra Italia ed Europa

Il ministro ha spiegato di aver richiesto personalmente ai servizi informatici del dicastero una verifica puntuale sulle caselle di posta elettronica degli istituti scolastici. Il risultato ha evidenziato una portata enorme che, secondo Valditara, lascia ipotizzare una precisa capacità organizzativa dietro l’invio dei messaggi. L’Italia non è un caso isolato in questo scenario di tensione. Nelle ultime settimane, infatti, azioni analoghe hanno colpito voli aerei, supermercati e ospedali in diversi Paesi europei, oltre alle scuole del Regno Unito, alimentando i timori legati alle dinamiche della cosiddetta guerra ibrida.

La linea del governo: “Nessun pericolo concreto”

Nonostante l’allarme sociale generato dalle evacuazioni e dai continui interventi degli artificieri, da viale Trastevere arriva un messaggio fermo volto a rassicurare la comunità scolastica. «Allo stato non vi è alcun pericolo concreto. Chi crea questi allarmi vuole diffondere il panico, noi dobbiamo evitare di cadere nella provocazione», ha dichiarato il titolare dell’Istruzione. Le forze dell’ordine e le istituzioni preposte sono al lavoro con indagini mirate per risalire agli autori materiali di questa campagna di disinformazione e procurato allarme. Ai ragazzi e al personale, Valditara chiede di non lasciarsi impressionare e di continuare a vivere la scuola in piena serenità, ribadendo che gli istituti restano luoghi sicuri e protetti.

La sfida delle guerre ibride e la cybersicurezza

Raggiunto a Bruxelles il ministro ha colto l’occasione di questa emergenza per ribadire la necessità di rafforzare le difese tecnologiche del Paese. Il ripetersi di episodi analoghi ai danni di voli, strutture sanitarie e scuole in diversi Stati europei conferma, secondo Valditara, la centralità della cybersicurezza. “Tutto questo conferma la bontà della scelta del governo di investire risorse nella difesa informatica. L’Italia in passato ha speso troppo poco su questo fronte, che invece è uno dei temi del futuro perché le guerre ibride purtroppo saranno sempre più frequenti”, ha concluso il ministro, assicurando l’impegno dell’esecutivo ad attrezzarsi per individuare i responsabili e proteggere cittadini e istituzioni.