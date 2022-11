In piazza tosti

Nuovo falso allarme bomba a Palermo dopo il caso di ieri. Un passante ha segnalato la presenza di una valigia abbandonato sul marciapiede in via Generale Sirtori a pochi passi da un bar.

Trovata una valigia sospetta nella zona di piazza Tosti

A meno di 24 ore dall’episodio che ha mandato in tilt il traffico attorno al ponte Oreto, la presenza di una valigia sospetta a pochi passi da piazza Tosti – al confine tra le zone Malaspina e Noce – ha fatto intervenire i vigili del fuoco, i carabinieri e gli artificieri.

Nel trolley c’erano solo alcuni abiti

E’ stata transennata l’area e chiuso alcune strade per fare brillare il bagaglio abbandonato. Nel trolley c’erano solo abiti e pochi effetti personali. Le strade sono state riaperte e la circolazione è tornata regolare.

Allarme bomba nella zona di via Oreto ieri

Un analogo fatto è avvenuto ieri quando è stato diramato un altro allarme bomba a Palermo, nella zona di via Oreto. La polizia ha chiuso la strada sopra il ponte perché ci sarebbe una bomba a mano trovata dentro un sacchetto nei pressi del pilone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli artificieri per disinnescare il potenziale ordigno.

Era un giocattolo

La zona attorno al ponte è stata interdetta al traffico. Attorno alla via Oreto il traffico è del tutto impazzito a causa dell’allarme bomba che ha fatto scattare il piano di sicurezza. Alla fine però si è capito che non era una bomba a mano, ma un giocattolo quello trovato in un sacchetto sotto i piloni del ponte Oreto. Una volta che il robottino è riuscito a prendere l’involucro l’allarme è rientrato. Dentro il sacchetto c’era una bomba a mano finta Il transito, dopo il cessato allarme, su ponte Oreto è stato ripristinato e la circolazione ha ripreso lentamente a defluire.