Uscieri avvisati della presenza degli ordigni

Doppio allarme bomba nelle due sedi del Ministero della Salute, a Roma, in Lungotevere Ripa e in Viale Ribotta all’Eur. L’allarme è stato lanciato dopo che due delefonate hanno avvisato gli uscieri della presenza di ordigni.

Il ministro Roberto Speranza non era in sede al momento delle telefonate ma era presente durante l’evacuazione che è stata completata: ha raggiunto Palazzo Chigi per il Consiglio dei ministri.

Sul posto sono intervenuti gli artificieri dei carabinieri del comando provinciale di Roma che hanno poi lasciato la sede del Ministero della Salute. Si è appreso che, quando è scattato l’allarme, era in corso un convegno per la giornata per la sicurezza delle cure e la tutela del paziente: l’incontro è iniziato alle 10.05 e un minuto dopo è scattata l’evacuazione.