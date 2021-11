Borsone sospetto segnalato al 112

Scatta il sistema di allarme anti bomba in via Rapisardi

Nuovo allarme bomba nella zona del centro a Palermo. La polizia è intervenuta questa mattina, intorno alle 9.30, all’angolo di via Mario Rapisardi nei pressi di via Libertà.

Alcuni passanti hanno chiamato il 112 segnalando la presenza di un borsone sospetto abbandonato sul marciapiedi. Gli agenti hanno circoscritto l’area con l’ausilio dei vigili del fuoco, hanno ispezionato l’oggetto e lo hanno collegato a una mini carica esplosiva.

Dopo aver fatto brillare il bagaglio gli investigatori hanno constatato come al suo interno non ci fosse nulla di pericoloso. Intorno alle 10 la strada è stata riaperta e la circolazione ripristinata.

Altro allarme bomba in via Roma a inizio mese

Allarme bomba all’inizio di novembre alla filiale principe di Granatelli dell’Unicredit di Palermo in via Roma, all’angolo con via principe di Belmonte. Poco dopo le ore 9 polizia e artificieri sono intervenuti sul posto per verificare la presenza di una borsa sospetta posizionata sopra una delle telecamere di videosorveglianza che si trovano nel prospetto principale dell’istituto di credito. Alla fine tutto è rientrato nell’arco di un quarto d’ora, dopo essersi resi conto che quella borsetta era vuota.

Borsa sospetta anche in quel caso

Ad avere segnalato la presenza di quella borsa sono stati i dipendenti della banca stessa che hanno notato questa presenza anomala, oltretutto piazzata in una zona non facile da raggiungere perché la telecamere è piazzata in alto e non quindi ad altezza d’uomo. Immediato l’arrivo degli agenti che hanno effettivamente verificato la presenza di quella borsetta. Di conseguenza, prima di operare, l’immobile è stato del tutto sgombrato e dai clienti che si trovavano all’interno dell’istituto di credito. Successivamente è stato interdetto il passaggio pedonale nel marciapiedi antistante l’istituto di credito, quindi si è proceduto anche alla chiusura totale del tratto di via Roma. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco.