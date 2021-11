è accaduto a catania

Crolla il soffitto di una abitazione in via Fenga a Catania

I vigili del fuoco hanno tratto in salvo una donna che era rimasta ferita

Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale

Questa mattina i Vigili del Fuoco sono intervenuti per il crollo di un soffitto in canne e gesso di una vecchia abitazione in via Fenga, 19, in centro a Catania.

Una donna travolta dal crollo

All’arrivo sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco ha raggiunto e tratto in salvo una signora che, rimasta coinvolta nel crollo, era caduta da circa due metri di altezza.

Affidata alle cure del 118

La signora, con delle contusioni ed una probabile frattura ad una gamba, è stata stabilizzata dai vigili del fuoco e consegnata alle cure dei sanitari del Servizio 118.

L’edificio dichiarato parzialmente inagibile

Successivamente si è poi provveduto, insieme si tecnici dell’Ufficio di Pubblica incolumità, ad eseguire un verifica delle condizioni di conservazione del vecchio edificio in muratura, dichiarandone la parziale inagibilità fino al ripristino delle ordinarie condizioni di conservazione e manutenzione.

Presenti anche i carabinieri e la polizia locale

Erano presenti sul posto anche militari dell’Arma dei Carabinieri e personale della Polizia Locale.

Non è il primo crollo che si verifica recentemente a Catania. Il 10 novembre, infatti, un crollo si è verificato al liceo Boggio Lera.

“Il tetto crollato, le classi evacuate, al liceo Boggio Lera sono un altro segnale d’allarme dell’emergenza edilizia a Catania”. Lo scrivono i segretari generali di Uil e Feneal-Uil Catania, Enza Meli e Nino Potenza, insieme con il segretario regionale Uil Scuola, Salvo Mavica in riferimento all’ampio buco che si è aperto sul tetto nel tratto terminale ovest del corridoio centrale dell’istituto. Il cedimento, dovuto probabilmente dalla pioggia caduta sulla città, non ha causato feriti.

La sospensione delle lezioni e l’evacuazione del liceo è stata decisa dai tecnici della Città metropolitana di Catania, titolare dell’immobile, a scopo precauzionale per consentire l’ispezione accurata delle coperture dell’intero edificio.