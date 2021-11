è accaduto in via fenga

Per cause da accertare è crollato il solaio di un palazzo in via Fenga 19 a Catania

Sono intervenuti i Vigili del Fuoco

Una donna è rimasta ferita

Paura a Catania per il crollo del solaio di un palazzo in via Fenga al civico 19.

Sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco.

Al momento si ha notizia di una donna ferita che è già stata trasportata in ospedale.

Le cause del crollo sono ancora da accertare.

Qualche giorno fa il crollo del tetto al liceo Boggio Lera

Non è il primo crollo che si verifica recentemente a Catania. Il 10 novembre, infatti, un crollo si è verificato al liceo Boggio Lera.

“Il tetto crollato, le classi evacuate, al liceo Boggio Lera sono un altro segnale d’allarme dell’emergenza edilizia a Catania”. Lo scrivono i segretari generali di Uil e Feneal-Uil Catania, Enza Meli e Nino Potenza, insieme con il segretario regionale Uil Scuola, Salvo Mavica in riferimento all’ampio buco che si è aperto sul tetto nel tratto terminale ovest del corridoio centrale dell’istituto. Il cedimento, dovuto probabilmente dalla pioggia caduta sulla città, non ha causato feriti.

La sospensione delle lezioni e l’evacuazione del liceo è stata decisa dai tecnici della Città metropolitana di Catania, titolare dell’immobile, a scopo precauzionale per consentire l’ispezione accurata delle coperture dell’intero edificio.

I sindacati: “Politica abbandoni cinici silenzi”

I rappresentanti sindacali aggiungono: “Bisogna aspettare l’irreparabile perché venga avviato un piano straordinario di messa in sicurezza delle strutture, pubbliche e private, partendo proprio dagli istituti frequentati da ragazze e ragazzi della nostra città? Bisogna aspettare l’irreparabile perché la politica abbandoni i cinici silenzi sulla ridicola, vergognosa, classificazione del nostro territorio in fascia 2 di rischio sismico?”.

Il crollo di un palazzo a Licata

Il 12 novembre, probabilmente a causa delle infiltrazioni dovute alla pioggia intensa che ha flagellato la Sicilia, è crollato un edificio disabitato a Licata (Agrigento) in via Grangela – Cortile Piso. Secondo quanto riferito dalla protezione civile, il muro del palazzo è caduto in un cortile senza causare danni a persone e cose.

Sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i tecnici comunali per mettere in sicurezza la zona interessata dal crollo.

(in aggiornamento)