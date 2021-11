La reazione dei sindacati

“Il tetto crollato, le classi evacuate, al liceo Boggio Lera sono un altro segnale d’allarme dell’emergenza edilizia a Catania”. Lo scrivono i segretari generali di Uil e Feneal-Uil Catania, Enza Meli e Nino Potenza, insieme con il segretario regionale Uil Scuola, Salvo Mavica in riferimento all’ampio buco che si è aperto sul tetto nel tratto terminale ovest del corridoio centrale dell’istituto. Il cedimento, dovuto probabilmente dalla pioggia caduta anche oggi sulla città, non ha causato feriti.

La sospensione delle lezioni e l’evacuazione del liceo è stata decisa dai tecnici della Città metropolitana di Catania, titolare dell’immobile, a scopo precauzionale per consentire l’ispezione accurata delle coperture dell’intero edificio.

I sindacati “Politica abbondoni cinici silenzi”

I rappresentanti sindacali aggiungono: “Bisogna aspettare l’irreparabile perché venga avviato un piano straordinario di messa in sicurezza delle strutture, pubbliche e private, partendo proprio dagli istituti frequentati da ragazze e ragazzi della nostra città? Bisogna aspettare l’irreparabile perché la politica abbandoni i cinici silenzi sulla ridicola, vergognosa, classificazione del nostro territorio in fascia 2 di rischio sismico?”.

“Doveroso intervenire”

“Riteniamo doveroso – aggiungono – intervenire su quant’è avvenuto stamattina al Boggio Lera. Purtroppo, non il primo episodio del genere in istituti scolastici catanesi. E temiamo neppure l’ultimo! In tutti gli incontri istituzionali abbiamo rivendicato risorse per risanare gli edifici e liberarci da un incubo che si rivela ogni giorno sempre più reale. Noi chiediamo investimenti in lavoro buono, utile, necessario”.

Il Pd di Catania, “Controllare tutti plessi scolastici”

Il segretario provinciale del Partito Democratico di Catania, Angelo Villari ed il responsabile del dipartimento Scuola e Ricerca del Pd etneo Vincenzo Di Silvestro, intervengono sulla vicenda distacco del tetto di un’aula e di una parte del corridoio dell’ultimo piano della sede del Liceo ‘Boggio Lera’ di via Vittorio Emanuele nel capoluogo etneo.

“Ennesimo disastro sfiorato”

“Il crollo del tetto del Liceo ‘Boggio Lera’ di Catania è l’ennesimo disastro sfiorato e, alla luce dei fatti, solo per fortuna non si è verificata una tremenda tragedia”. Proseguono: “Gli istituti scolastici sono il luogo a cui le famiglie affidano ciò che hanno di più caro: i propri figli, lo stesso luogo dove migliaia di lavoratori si recano ogni giorno credendosi in sicurezza. È impensabile che, a distanza di una settimana dalla recente alluvione ha colpito Catania, non siano state eseguite le opportune verifiche agli edifici scolastici. Chiediamo che si avvii immediatamente un sopralluogo in tutti i plessi e che venga data informazione alle famiglie, agli studenti ed ai lavoratori sulle condizioni in cui questi versano e che ogni attività venga ripresa solo successivamente ed in assoluta sicurezza”.

“Chiediamo accesso ai fondi Pnrr con progetti mirati”

Villari e Di Silvestro concludono: “Le condizioni meteorologiche della nostra provincia sono mutate considerevolmente negli ultimi anni la soluzione non è chiudere di volta in volta le scuole, ma investire sulle strutture e sulla viabilità. Per questo chiediamo alla Regione Siciliana e alla Città Metropolitana di Catania di accedere ai fondi del Pnrr con progetti mirati per investire su istruzione ed infrastrutture scolastiche”.